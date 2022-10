Po kilku tygodniach od premiery swojego czwartego albumu Ralph Kamiński zrobił niespodziankę fanom i zaprosił ich na bal ...w McDonald's.

Żeby wziąć udział w zabawie, niepotrzebne są żadne zaproszenia - bo na balu w Maku wszyscy są mile widziani. Wystarczy mieć konto w aplikacji McDonald’s, żeby zyskać dostęp do koncertów nagranych w technologii rozszerzonej rzeczywistości, przygotowanych specjalnie dla uczestników programu lojalnościowego MojeM Nagrody.

Użytkownicy, którzy zbiorą 1 punkt na swoim koncie i wymieniają go w aplikacji na filtr AR, będą mogli posłuchać 3 wybranych piosenek artysty (kolejno publikowanych w trakcie trwania kampanii) oraz zobaczyć jego występ na scenie, na jakiej dotąd nikt jeszcze nie występował.

Zapytaliśmy marketera jak na to dość niekonwencjonalne połączenie i współpracę zareagował rynek ale i fani artysty. Jego zdaniem takie współprace są równocześnie dużą szansą i ryzykiem dla obu stron.

- Artysta taki jak Ralph Kamiński ma wierną i bardzo świadomą grupę odbiorców. Fani z uwagą śledzą jego poczynania, interesują się jego życiem i poglądami. Współpraca z taką marką jak McDonald's to bardzo odważny krok z jego strony i musiał liczyć się z tym, że dla części jego słuchaczy będzie to trudne do zaakceptowania. Tym bardziej po podobnej akcji z Matą, która również spotkała się z falą krytyki - mówi nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.