Baltona po okresie restrukturyzacji, która rozpoczęła się z chwilą przejęcia nadzoru przez PPL, sukcesywnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Efektywne zarządzanie spółką, jasna strategia i stabilizacja rynku lotniczego po okresie pandemii COVID-19, przekładają się na rosnące wyniki finansowe firmy.

„W ubiegłym roku Baltona wypracowała 35,6 mln zł. zysku netto. Jest to doskonały wynik, zwłaszcza jeśli odniesiemy go do 60,6 mln zł. straty w przedpandemicznym 2019 roku. Wskazuje to, że kierunek zmian i rozwoju, jaki wytyczyliśmy jest słuszny i przynosi efekty. Potwierdzają to także dane tegoroczne. W pierwszym półroczu 2023 r. przychody Baltony wzrosły do 379,2 mln zł., czyli o 44 proc. rok do roku” – podkreśla Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu PHZ Baltona S.A.