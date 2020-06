Bank BPS i wybrane Banki Spółdzielcze z Grupy udostępniły płatności BLIK

Klienci Banku BPS oraz wybranych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS mogą korzystać z BLIKA poprzez aplikację BS Pay. Aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

- Oferujemy klientom kolejną usługę płatności mobilnych jaką jest BLIK. Wprowadzenie tej formy płatności mobilnych do oferty Banku BPS i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, dobrze wpisuje się w obecny czas obostrzeń spowodowanych pandemią, kiedy klienci ograniczają płatności gotówką i realizują je bez jej udziału. Chcę też podkreślić, że to nie koniec wprowadzania nowych płatności mobilnych w Grupie BPS, wkrótce wdrożymy kolejne – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

W najbliższym czasie Bank BPS planuje poszerzyć ofertę o możliwość dokonania przelewu na telefon.

Według użytkowników bankowości mobilnej, BLIK błyskawicznie stał się najwygodniejszą i jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w internecie. Od końca 2018 roku jest wykorzystywany częściej niż karty płatnicze. Łącznie w pierwszym kwartale tego roku Polacy zrealizowali blisko 78 milionów transakcji BLIKIEM, a przez 5 lat funkcjonowania systemu – ponad 430 milionów transakcji. BLIKIEM można nie tylko wygodnie płacić w Internecie oraz w sklepach stacjonarnych, ale także wypłacać pieniądze z bankomatu oraz przelewać pieniądze na numer telefonu – bez znajomości numeru rachunku bankowego.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. BLIKA udostępnia już 14 banków lub grup bankowych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP).

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 327 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to ponad 2300 placówek, z dostępem do ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce dla swoich klientów. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Więcej na www.grupabps.pl.