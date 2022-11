Pod hasłem “Święta godne, a nie głodne” rozpoczyna się 26. edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Stacjonarna zbiórka odbędzie się w dniach 25-26 listopada w ponad 2000 sklepów największych sieci handlowych oraz mniejszych, lokalnych sklepów w całym kraju. Pomóc można również za pośrednictwem strony internetowej https://zbiorkazywnosci.pl/.

Świąteczna Zbiórka Żywności odbędzie się w ponad 2000 sklepów/ fot. Annie Spratt on Unsplash

Jak co roku, Banki Żywności organizują w okresie przedświątecznym zbiórkę, która ma na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W wybranych sklepach największych sieci handlowych w całej Polsce staną specjalne kosze, do których będzie można przekazać produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, a także słodycze. Pełna lista sklepów znajduje się na stronie internetowej https://zbiorkazywnosci.pl/zbiorka-w-sklepach.

26. zbiórka świąteczna Banków Żywności

26. edycja podobnie jak poprzednia, oprócz możliwości zaangażowania się w akcję stacjonarnie, pozwala wesprzeć zbiórkę online. Za pośrednictwem strony https://zbiorkazywnosci.pl/ można wpłacić darowiznę, która zostanie następnie przeznaczona na zakup produktów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Trwająca wcześniej pandemia, a także obecna sytuacja gospodarcza w naszym kraju, wpłynęły na spadek zainteresowania Polaków Świąteczną Zbiórką Żywności. Jeszcze przed 2020 roku co roku Banki gromadziły średnio 700 ton produktów, które następnie trafiały do najbardziej potrzebujących. Po wybuchu pandemii skala zbiórki uległa znacznemu pomniejszeniu. W 2020 roku udało się zebrać jedynie 76 ton, rok później 250 ton. To prawie 70% mniej niż przed dwoma laty.

Ciężkie czasy, Polacy mniej hojni

- Obecnie żyjemy w naprawdę ciężkich czasach. Podwyżki cen sprawiły, że w skrajnym ubóstwie znajduje się 1,6 mln Polaków, a wiele osób nierzadko większą część przychodu musi przeznaczać na żywność. Podczas zbliżającego się okresu bożonarodzeniowego nie zapominajmy o najbardziej potrzebujących, którzy nie mają możliwości spędzenia Świąt w gronie najbliższych, przy stole pełnym potraw. Pomóżmy im godnie spędzić ten czas i weźmy udział w 26. edycji Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcję można również wspierać online, a przekazane darowizny zostaną wykorzystane na zakup jedzenia. Pamiętajmy, że liczy się każdy gest. Nawet ten najdrobniejszy może całkowicie odmienić czyjś los. - powiedziała Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Świąteczna Zbiórka Żywności w ponad 2 tys. sklepów

W zbiórkę są zaangażowane Banki Żywności w całym kraju oraz ponad 2000 sklepów. Bez wsparcia tysięcy wolontariuszy i pracowników wielu sieci handlowych, skuteczne przeprowadzenie Świątecznej Zbiórki Żywności byłoby niemożliwe.

- W dniach 25-26 listopada w wybranych sklepach Lidl Polska staną specjalne kosze, w których będzie można umieszczać produkty spożywcze dla najbardziej potrzebujących osób. Bez naszej pomocy nie będą w stanie zorganizować sobie godnych Świąt, na które zasługuje każdy z nas. Oddawać można przede wszystkim produkty z długim terminem przydatności np. makarony, mąkę czy ryż. Możemy również pokusić się o przekazanie słodkości, które dla wielu staną się świątecznym prezentem. Zbiórka prowadzona jest również na stronie internetowej i za jej pośrednictwem można dokonać wpłaty darowizny, dzięki której Banki Żywności będą w stanie kupić potrzebującym niezbędne produkty – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl