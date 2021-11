Barbie i Mattel w sieci Biedronka

Biedronka wraz z firmą Mattel przygotowała kolekcję Barbie x Biedronka. Oferta dostępna będzie w sklepach od 15 listopada.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 16-11-2021, 11:22

Biedronka przygotowała z firmą Mattel kolekcję Barbie x Biedronk/fot. materiały prasowe

Kolekcja z logo Barbie jest dostępna w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Wśród produktów znajdą się licencjonowane ubrania z logo Barbie, takie jak: bluzy (34,99 zł/szt.), spodnie dresowe (29,99 zł/szt.), piżamy (29,99 zł/ szt.) i klapki (29,99 zł/ szt). Wśród oryginalnych dodatków do wnętrz znaleźć będzie można koce (49,99 zł/szt.) oraz pościel (69,90 zł/komplet).

Barbie i Mattel w sieci Biedronka

Kolekcja została utrzymana w stonowanej kolorystyce: dominuje biel, szarość, zgaszony róż z silnymi akcentami w charakterystycznym dla marki kolorze Barbie Pink oraz czerni. Odważne hasła, takie jak „Don’t toy with me” (ang. nie igraj ze mną) czy „Believe in yourself” (ang. uwierz w siebie), które zdobią elementy kolekcji, bezpośrednio nawiązują do globalnego hasła marki „Możesz być, kim chcesz”.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl