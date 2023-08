Jak pisze portal, sukces filmu Barbie nie przełożył się na sprzedaż lalek

Mattel potrzebuje osób, które nie tylko pójdą do kina na najnowszy film, ale także — po seansie — udadzą się do sklepów. Film powinien zarobić ok. 500 mln dol. na całym świecie, ale Mattel to przede wszystkim biznes oparty na sprzedaży zabawek. Firma znana jest nie tylko z Barbie, ale także z marek Hot Wheels, lalek American Girl czy zabawek Fisher-Price. Jednak sprzedaż od miesięcy się kurczy, ponieważ inflacja wpłynęła na wydatki konsumenckie, a sprzedawcy detaliczni, widząc słabnący popyt, zredukowali zamówienia na różne towary, w tym zabawki, które nie są przecież produktem pierwszej potrzeby - czytamy w artykule.