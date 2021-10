Barbora inwestuje na Śląsku

Barbora kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Już w listopadzie br. internetowy sklep spożywczy zaoferuje swoje usługi mieszkańcom Katowic i okolicznych miejscowości.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 25-10-2021, 10:16

Barbora planuje otwarcie lokalnego centrum dystrybucyjnego w Katowicach / fot. materiały prasowe

W związku z wejściem do nowego regionu, Barbora planuje otwarcie lokalnego centrum dystrybucyjnego w Katowicach. Firma poszerzy swój zespół oraz prowadzi rozmowy z lokalnymi dostawcami.

Kurierzy Barbora.pl dostarczą produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego nie tylko pod drzwi mieszkańców Katowic, ale również Będzina, Bytkowa, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Wełnowca, Wojkowic oraz Zabrza. Dla pierwszych klientów przewidziano niespodzianki i atrakcyjne promocje.

Barbora.pl wchodzi na Górny Śląsk

- Zgodnie z naszymi założeniami kontynuujemy ekspansję i rozwój rynku e-commerce w Polsce. Zaufanie do sektora e-grocery rośnie, coraz więcej jest też w Polsce klientów, dla których zakupy spożywcze online stają się głównym źródłem pozyskiwania żywności i artykułów codziennego użytku. Rosną też oczekiwania e-konsumentów, którzy chcą otrzymywać swoje zamówienia jak najszybciej. Dlatego idziemy za ciosem, uruchamiając nasze struktury w zupełnie nowym dla nas regionie. Mieszkańcy wybranych miast Górnego Śląska mogą liczyć na ponadprzeciętną jakość i szybkość obsługi dzięki naszej własnej flocie kurierów oraz bardzo konkurencyjne ceny – mówi Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl.

Zamówienia realizowane na www.barbora.pl są dostarczane do domów tego samego dnia, 7 dni w tygodniu, również w niedziele.