E-sklep Barbora.pl nawiązał długoterminową współpracę z dietetyczką Magdaleną Jarzynką-Jendrzejewską.

E-sklep Barbora nawiązał współpracę z dietetyczką, fot. shutterstock

E-sklep Barbora nawiązał współpracę z dietetyczką

Prywatnie Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska zawodowo od ponad 20 lat pracuje z pacjentami jako dietetyczka oraz współwłaścicielka poradni Dietosfera. Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, ze specjalizacją dietetyka, a ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne. Specjalizuje się w dietoprofilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych, tj. cukrzyca, insulinooporność, choroby układu krążenia, otyłość. Występuje w mediach jako ekspert żywieniowy, m.in. w telewizjach śniadaniowych i audycjach radiowych. Jest również autorką wielu książek i artykułów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki współpracy dietetyczki z Barborą konsumenci będą mogli przeczytać dostosowane pod aktualne tematy eksperckie artykuły z zakresu wiedzy o prawidłowym odżywianiu, a na profilach społecznościowych Barbory otrzymać skondensowaną porcję wiedzy i porad, przygotowanych przez specjalistkę.

Barbora.pl - co to za sklep?

Barbora to internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich, który od stycznia 2021 prowadzi działalność w Polsce. Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka. Swoją działalność rozpoczęła na Litwie w 2014 roku. Spółka uruchomiła ekspansję na kolejne rynki. W 2018 roku weszła do Łotwy i Estonii. Jej obroty w 2020 roku wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 104 mln EUR.