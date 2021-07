Barbora.pl rusza ze sprzedażą w Łodzi

Barbora udostępnia swoje usługi dla mieszkańców Łodzi. Ambicją firmy jest obsługa jak największej liczby klientów w całej Polsce.

Barbora.pl rusza ze sprzedażą w Łodzi, fot. materiały prasowe

Barbora: 1,5 mln potencjalnych klientów

- Wyróżnikami marki Barbora i jej zespołu są ambicja i szybkość działania. Weszliśmy do Polski z wypracowanym modelem biznesowym, który pozwala nam na szybką ekspansję i oferowanie naszych usług coraz większej liczbie osób. Dlatego, uwzględniając nasze możliwości operacyjne w Warszawie, podjęliśmy decyzję o wejściu również do Łodzi. Łącznie mamy 1,5 mln potencjalnych klientów. Chcemy im zaoferować wysoką jakość obsługi, atrakcyjny wachlarz produktów na potrzeby codziennych zakupów oraz dobre, konkurencyjne oferty promocyjne. Jesteśmy przekonani, że poprzez ekspansję w nowych miastach i budowanie marki Barbora dążymy do wzmocnienia całego rynku e-grocery w Polsce – mówi Andrius Mikalauskas, prezes zarządu Barbora Polska.

Zamówienia dostarczane tego samego dnia

W ciągu nieco ponad pół roku działalności zasięg sklepu internetowego Barbora.pl objął Warszawę i tereny aglomeracji warszawskiej, rynek trójmiejski, a teraz także Łódź. Od wejścia do Polski marka konsekwentnie wdraża nowe standardy codziennych zakupów spożywczych przez Internet. Kluczową przewagą Barbory jest bardzo szybka dostawa. Zamówienia zrealizowane do godziny 17.00 są dostarczane pod wskazany adres jeszcze tego samego dnia. Co tydzień marka oferuje również nowe konkurencyjne oferty, zapewniające znaczną oszczędność w domowym budżecie.

Barbora działa w Polsce w oparciu o sprawdzony model biznesowy, który wpłynął na sukces firmy w krajach bałtyckich. Na Litwie, Łotwie i w Estonii marka jest największym operatorem e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku, znanym z wysokiej jakości obsługi i konkurencyjnych cen. Strategicznym partnerem Barbory i głównym dostawcą towarów w Polsce jest sieć Stokrotka, zarządzana przez Grupę Maxima.