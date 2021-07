Barbora.pl weszła do Trójmiasta

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą robić zakupy spożywcze w nowym sklepie online. Działalność na trójmiejskim rynku rozpoczęła Barbora.pl.

Barbora.pl weszła do Trójmiasta, fot. materiały prasowe

Kurierzy sklepu dowiozą zamówienia do domów klientów jeszcze tego samego dnia. Dostawa jest bezpłatna. Z okazji otwarcia zaplanowano również dodatkowe promocje.

Barbora zadebiutowała w Polsce w styczniu 2021. Pierwszym miastem, które korzysta z oferty sklepu jest Warszawa oraz tereny aglomeracji warszawskiej. Internetowe zakupy spożywcze na Barbora.pl robi tu około 15 000 mieszkańców. Po udanym debiucie w stolicy kraju, Barbora wdraża następny etap rozwoju działalności w Polsce. Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz okoliczne miejscowości – to kolejny obszar, który znalazł się w zasięgu sklepu internetowego.

Zakupy w e-sklepie oszczędzają czas

- Od wejścia na polski rynek konsekwentnie wdrażamy nowe standardy codziennych zakupów spożywczych przez Internet. Wierzymy, że teraz uda nam się do nich przekonać również mieszkańców Trójmiasta i okolic, a lada moment także klientów z Łodzi – mówi Andrius Mikalauskas, CEO Barbory w Polsce

– Coraz więcej z nas przekonuje się, że zakupy w e-sklepie oszczędzają czas i są wygodniejszym sposobem na szybkie zaopatrzenie się w produkty codziennego użytku. Praca zdalna, zakupy online, wirtualne spotkania i inne nawyki, które przyniosła pandemia, pozostaną z wieloma konsumentami także po tym kryzysie zdrowotnym. Wierzę, że dzięki naszym usługom mieszkańcy i goście Trójmiasta zyskają dodatkowy komfort i wygodę oraz więcej czasu wolnego na spotkania z rodziną czy własne hobby – dodaje.

Szybka dostawa

Zakupy zrealizowane na Barbora.pl do godziny 17.00 są dostarczane pod wskazany adres jeszcze tego samego dnia. Dzięki temu do domów klientów trafiają świeże produkty, w tym pieczywo, ryby, mięso oraz warzywa i owoce od lokalnych dostawców. Mogą oni również rezerwować preferowane terminy dostawy oraz uzupełniać listę produktów już po zakończeniu transakcji.

Transport zakupów odbywa się specjalnie dostosowanymi do tego celu vanami, wyposażonymi w urządzenia chłodnicze i zamrażarki. Dzięki temu klienci mają pewność, że wszystkie produkty będą świeże i w nienaruszonym stanie.

Promocje i zniżki

Przewagą e-sklepu spożywczego Barbora.pl są oferty, zapewniające znaczną oszczędność w domowym budżecie. Co tydzień kolejne wybrane i ulubione produkty Polaków (TOP 5) są dostępne w atrakcyjnych cenach. Promocje sięgają ponad 60%. Z okazji wejścia do Trójmiasta marka oferuje dodatkowo 25 zł zniżki na pierwsze zakupy oraz bezpłatną dostawę do domu.

Barbora działa w Polsce w oparciu o sprawdzony model biznesowy, który wpłynął na sukces firmy w krajach bałtyckich. Na Litwie, Łotwie i w Estonii marka jest największym operatorem e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku. Strategicznym partnerem Barbory i głównym dostawcą towarów w Polsce jest sieć Stokrotka, zarządzana przez Grupę Maxima.

Uruchomienie działalności w kolejnym regionie wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Barborze w Trójmieście mogą przesyłać swoje aplikacje na adres: logistyka@barbora.pl.