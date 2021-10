strefa premium

Barbora: polski rynek jest 6 razy większy niż kraje bałtyckie razem wzięte

- Biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych klientów, polski rynek jest sześć razy większy niż kraje bałtyckie razem wzięte. Widzimy w nim duży potencjał i mocno wierzymy w jego rozwój oraz progresywnych nabywców. Pandemia nauczyła polskich konsumentów kupować inaczej. Nie mamy więc wątpliwości, że rynek jest chłonny i gotowy do utrzymania szybkiego wzrostu, a my chcemy w nim aktywnie uczestniczyć - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl.

Autor: MW, dlahandlu.pl

Data: 27-10-2021, 13:54

Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl

Andrius Mikalauskas będzie prelegentem sesji "Power of e-Commerce", która odbędzie się 9 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. W sesji udział wezmą również Jakub Jurkowski, dyrektor handlowy CEE, JOKR Poland Sp. z o.o.; Maciej Kroenke, Partner, PwC; Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA; Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe oraz Marcin Trepka, partner, Baker McKenzie.

Jak Barbora ocenia swoją dotychczasową działalność w Polsce?

Andrius Mikalauskas: Zostaliśmy przyjęci przez Polaków z dużą ciekawością i entuzjazmem. Grono naszych aktywnych i lojalnych klientów stale się powiększa, wprowadzamy naszą ofertę do nowych miast. Polacy nabierają coraz większego zaufania do naszych usług i powierzają nam swoje zakupy. Konsekwentnie budujemy naszą markę i pracujemy nad umacnianiem długotrwałego zaufania konsumentów.