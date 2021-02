Barbora uruchomiła aplikację zakupową

Aplikacja mobilna Barbory umożliwia zrobienie zakupów z każdego miejsca i o dowolnej porze – co gwarantuje wygodę i pozwala na dodatkową oszczędność czasu. Ponadto, poprzez aplikację można w każdej chwili dodawać produkty do koszyka, a tym samym tworzyć i zapisywać własne listy zakupowe.

Dzięki synchronizacji konta klienci mogą korzystać z komputera i urządzeń mobilnych zamiennie – kończąc proces zakupowy w dowolnym czasie i na dowolnym dostępnym w danym momencie urządzeniu. Funkcja uzupełniania koszyka dostępna jest również w aplikacji mobilnej, dzięki czemu mając stały dostęp do smartfona można w każdej chwili poszerzyć swoje zamówienie.

– W krajach bałtyckich już ponad połowa naszych klientów zamawia zakupy za pomocą smartfona. Dlatego wprowadzenie aplikacji mobilnej na polski rynek jest naturalną kontynuacją naszych planów rozwoju. Warszawscy klienci mogą teraz robić zakupy nawet podczas spaceru z psem lub w drodze powrotnej z pracy do domu. W przyszłości przewidujemy dalszy rozwój aplikacji – mówi Andrius Jurgelevičius, Prezes Zarządu Barbory w Polsce.

Za zakupy na Barbora.pl zapłacimy przelewem lub Blikiem. Aplikacja mobilna zapewnia nam dodatkową opcję – płatność kartą płatniczą, dzięki czemu zamówienie sfinalizujemy jednym kliknięciem.

Aplikację Barbory można bezpłatnie pobrać na telefon komórkowy z systemem Android ze sklepu Google Play lub na iOS ze sklepu App Store. Następnie należy się zarejestrować lub zalogować do istniejącego konta, wybrać czas dostawy, dodać niezbędne produkty, opłacić zamówienie oraz czekać na kuriera.

Barbora jest obecna na polskim rynku od niespełna miesiąca. Obecnie wydłużyła godziny pracy. Dostawy do mieszkańców stolicy i okolic są obecnie realizowane od 7.00 do 22.00.

Barbora to internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich. Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka. Swoją działalność rozpoczęła na Litwie w 2014 roku. W 2018 roku weszła do Łotwy i Estonii, zajmując w tych krajach wiodącą pozycję. Jej obroty, które w 2019 r. wyniosły 50 mln EUR, w pierwszej połowie 2020 roku zanotowały ponad dwukrotny wzrost r/r. W 2020 r. Barbora wdrożyła zakrojony na szeroką skalę plan rozwoju na rynkach lokalnych.

