Barbora weszła do Polski. Otwiera e-sklep spożywczy w Warszawie

Nowy sklep online jest dostępny pod adresem www.barbora.pl. Jego oferta obejmuje szeroki wybór produktów spożywczych oraz artykułów codziennego użytku z dostawą do domu tego samego dnia . Asortyment sklepu będzie systematycznie wzbogacany o nowe produkty pochodzące od lokalnych dostawców. Z kompleksowych zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy oraz okolicznych miejscowości. Minimalna wartość koszyka to 100 zł.

– W ciągu zaledwie jednego roku osiągnęliśmy w krajach bałtyckich tyle, ile osiąga się na przestrzeni 5 lat. Dało to nam silny impuls do rozpoczęcia nowej fazy ekspansji zagranicznej. Wierzymy w polski rynek e-commerce i widzimy szanse, by w sposób znaczący przyczynić się do jego rozwoju. Konsumenci z krajów bałtyckich cenią sobie wysoką jakość naszej obsługi oraz innowacyjne rozwiązania. Wierzymy, że uda nam sie wdrożyć nową niespotykaną dotąd jakość zakupów online także w Warszawie – mówi Andrius Jurgelevičius, Prezes Zarządu Barbory w Polsce.

Barbora jest obecnie największym operatorem e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku w krajach bałtyckich. Spółka należy do Grupy Maxima, która zrzesza sieci handlowe na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz Bułgarii, a w Polsce jest właścicielem sieci Stokrotka.

Otwarcie sklepu Barbora.pl w Polsce wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. Planowane jest zatrudnienie blisko 500 osób – począwszy od pracowników administracyjnych i obsługi, po kurierów oraz dostawców.

Barbora to największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich. Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka. Swoją działalność rozpoczęła na Litwie w 2014 roku. W efekcie rozwoju spółka uruchomiła ekspansję na kolejne rynki. W 2018 roku weszła do Łotwy i Estonii. Jej obroty, które w 2019 r. wyniosły 50 mln EUR, w pierwszej połowie 2020 roku zanotowały ponad dwukrotny wzrost r/r. W 2020 r. Barbora wdrożyła zakrojony na szeroką skalę plan rozwoju na rynkach lokalnych.