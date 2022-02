Baterie w sieciach handlowych. Które są najlepsze?

Baterie - każdego roku zużywamy ich od kilku do kilkunastu sztuk, a bez nich nasza codzienność byłaby dużo trudniejsza. Jak się jednak okazuje, jakość baterii może być różna. Wybierając produkt wysoko oceniany mamy pewność, że posłuży on nam dłużej.

Autor: AT

Data: 11-02-2022, 13:10

Które baterie są najlepsze? fot. unsplash

Które baterie są najlepsze?

W Wielkim Teście Baterii AA portalu testhub.pl, marka Aerocell z Lidla wygrała, zostawiając w tyle inne znane marki. Warto podkreślić, że to nie jest pierwszy raz, kiedy baterie Aerocell zostają wyróżnione na tle konkurencji, co świadczy o stabilnej jakości produktu i niezawodności.

Piloty, budziki, stacje pogodowe i wiele innych codziennych urządzeń działa wyłącznie dzięki popularnym „paluszkom”. Niestety, ich nagłe wyczerpanie zawsze jest sporym zaskoczeniem. Portal testhub.pl przeprowadził wnikliwy test najpopularniejszych baterii AA sprawdzając, które z nich mają największą pojemność oraz są najbardziej opłacalne.

Jak testuje się baterie?

Sam test trwał blisko 300 godzin a jego liderem okazały się baterie Aerocell dostępne wyłącznie w Lidlu, przy kasach! Podczas testu baterie były sprawdzane parami i poddawane obciążeniu 300 mA. W każdym przypadku test był przerywany po osiągnięciu napięcia 0.8 V pojedynczej baterii. Dzięki zapewnieniu tych samych warunków, pomiar były identyczny i rzetelny dla każdej marki. Test wskazał, że czas potrzebny do wyładowania pary baterii Aerocell to ponad 7 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo do ich wyboru zachęca również atrakcyjna cena, koszt jednego opakowania (8 szt.) to zaledwie 9,99 zł.

Wybór bardziej pojemnych baterii to również kwestia środowiska. Jak większość z nas wie, nie każde urządzenie pozwala na skorzystanie z akumulatorów wielokrotnego użytku, dlatego sięgnięcie po baterie, które wytrzymają najdłużej, jest bardziej ekologiczne. Dodatkowo zużyte baterie możemy przynieść z powrotem do dowolnego sklepu Lidl i pozostawić je w specjalnym pojemniku przeznaczonym na ten cel.