BCC: Otwarcie tylko centrów handlowych nie wystarczy

"Business Centre Club przyjmuje decyzję rządu o wznowieniu handlu w centrach handlowych jako dobry, zdrowotnie bezpieczny krok na drodze do zwiększenia aktywności gospodarczej, jednak oceniamy ten krok, jako niedostateczny" - ocenia organizacja w poniedziałek.

"Podtrzymujemy propozycję utworzenia Rady Konsultacyjnej, która mogłaby być doradcą i partnerem w procesie podejmowania decyzji nt. warunków uwalniania restrykcji w poszczególnych branżach gospodarki" - czytamy.

Jak wskazuje BCC, obecnie wielu zdesperowanych przedsiębiorców z branż usługowych, którym zapasy środków na utrzymanie firm oraz przeżycie już się wyczerpały, zaczyna ignorować zakazy rządowe i próbuje otwierać swoje biznesy, aby choć trochę zmniejszyć straty, szczególnie że nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu, oceniane przez nich jako niepewne, wybiórcze i nieadekwatne do poniesionych strat.

Organizacja zaapelowała do władz ustawodawczych i rządu, by celowo nie zwiększać napięć społecznych skutkujących ulicznymi protestami w czasie pandemii i przyjąć takie rozwiązania legislacyjne, które pozwolą zneutralizować szkody powstałe na skutek decyzji TK i jej opublikowania.

"Dobrym rozwiązaniem może być szybkie uchwalenie ustawy depenalizującej lekarzy, w szczególności kiedy wielu z nich, będących jednocześnie przedsiębiorcami i pracodawcami, wskutek decyzji TK nie może wykonywać swojego zawodu zgodnie ze wskazaniami dostępnej wiedzy medycznej" - proponuje BCC.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., a następnie do 30 stycznia, zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 1 lutego zostają otwarte sklepy w galeriach handlowych oraz galerie sztuki i muzea z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zaznaczył, że zasady dotyczące działania hoteli, restauracji, pubów i obiektów sportowych pozostają bez zmian do 14 lutego.