Będzie więcej ukraińskich produktów w Biedronce i Lidlu? "Już na koniec wakacji"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-07-2022, 11:59

Najdalej przed końcem lata zobaczycie wiele nowych ukraińskich produktów w polskich sieciach, m.in. Biedronce i Lidlu. Co ważne, nie są to tylko produkty kierowane do Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce - mówi nam Andrij Żuk, współzałożyciel i prezes zarządu ukraińskiej organizacji branżowej sektora handlu RAU.

Będzie więcej ukraińskich produktów w Biedronce i Lidlu? Nowości mogą pojawić się już na koniec wakacji. fot. shutterstock

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę mija 3,5 miesiąca. Jak w tym czasie radził sobie tamtejszy handel i rynek spożywczy?

Dlaczego po wybuchu wojny ukraińskie sieci otwierały kolejne sklepy? Które formaty handlu straciły, a które zyskały?

Jakie produkty spożywcze z Ukrainy mają szanse pojawić się w Lidlu i Biedronce jeszcze w tym roku?

Ukraiński handel w dobie wojny

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęły już ponad cztery miesiące. To dramatyczny czas dla Waszego kraju, ale także wyzwanie, aby utrzymać łańcuchy dostaw i zapewnić dostępność podstawowych produktów dla ludności w czasie wojny. Jak ten egzamin zdał ukraiński handel detaliczny?

Andrij Żuk, współzałożyciel i prezes zarządu ukraińskiej organizacji branżowej sektora handlu RAU: Na koniec marca całkowita liczba czynnych sklepów na Ukrainie zmniejszyła się o 29 proc., na koniec kwietnia było to już -23 proc., na koniec maja -18 proc. Jeśli chodzi o sieci spożywcze liczba czynnych sklepów zmniejszyła się odpowiednio o 21,4 proc. na koniec marca, 24 proc. na koniec kwietnia i 17 proc. na koniec maja. Zniszczonych zostało także ponad 15 centrów handlowych.

Warto dodać, że w wyniku działań wojennych zniszczonych zostało aż 20 proc. magazynów. Obecnie w Ukrainie widzimy zjawisko decentralizacji. W przeszłości wiele sieci miało jeden centralny magazyn. Dziś z powodu wojny i zniszczeń wiele z nich posiada już kilka regionalnych centrów dystrybucji.

Po drugie, wciąż obowiązują istotne ograniczenia w imporcie. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi tuż po wybuchu wojny, możemy kupować z zagranicy jedynie najistotniejsze produkty, choć w ciągu kolejnych tygodni ma się to zmienić. Ze względu na zamknięcie portów import odbywa się tylko ciężarówkami lub koleją.

Mamy także dużą migrację wewnętrzną. Wielu pracowników sklepów zaciągnęło się do armii, a kobiety wyjechały z kraju. Nie mając wystarczającej liczby pracowników nie możesz otworzyć sklepów.

Jak z tym wyzwaniem radzi sobie handel?

Nieustannie szuka nowych pracowników, ale to duży problem. Szansą jest to, że z ponad 4 mln Ukraińców, którzy wyjechali do Polski od lutego, szacuje się, że ok. 1,5 mln wróciło już do Ukrainy.

Jaka jest obecnie sytuacja w Ukrainie? Czy obecny stopień intensywności walk pozwala myśleć handlowcom o próbach powrotu do normalności?

To trudne pytanie, ponieważ sytuacja różni się w zależności tego, o jakiej części Ukrainy mówimy. Generalnie im bardziej na zachód, tym jest bardziej stabilnie. W pobliżu Polski np. we Lwowie przychody sklepów są całkiem niezłe. Kijów jest bezpieczny, ale wciąż zdarzają się ataki rakietowe.

Cóż, życie toczy się dalej. Rząd zdecydował, że od 1 września ponownie ruszą szkoły i przedszkola. Podczas alertów bombowych dzieci są uczone, że muszą zejść do piwnic lub schronów. Uważam, że to dobrze, bo powinniśmy przynajmniej starać się normalnie żyć, pracować i rozwijać.

Ukraiński konsument wrażliwy na cenę

Jak zachowują się konsumenci?

Są dużo bardziej wrażliwi na cenę. Wiele firm wciąż jest zamkniętych, ludzie nie mają pracy, stąd cena jest szalenie istotna. Zyskują na tym mocno formaty dyskontowe. Mamy też sieć convenience, która jest odpowiednikiem polskiej Żabki, choć dużo mniejsza - ma ok. 400 sklepów. Jej dochody mocno spadły właśnie dlatego, że mocno wzrosło znaczenie ceny. W Żabce ceny są wyższe niż w Lidlu czy Biedronce, ale jeśli nie masz czasu, możesz tam coś szybko kupić. My mamy dziś dużo czasu, ale jak wspomniałem ludzie nie mają pracy, przez co mocno szukają najtańszych produktów.

Ciekawe jest to, że podczas wojny wiele sieci otwierało nowe sklepy, przede wszystkim na zachodzie Ukrainy.

Dlaczego tak się działo?

Ponieważ przeniosło się tam wiele osób ze wschodnich regionów kraju. Zachodnia Ukraina jest dziś przeludniona, stąd potrzeba otwierania nowych sklepów. Widzimy także dużo przykładów współpracy branżowej. Często jest tak, że jedną ciężarówką przyjeżdża przez granicę transport np. dla trzech różnych sieci.

Czy w Ukrainie wciąż obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu?

Obecnie można już go sprzedawać, choć wciąż są ograniczenia godzinowe. Na początku wojny w wielu regionach obowiązywała całkowita prohibicja. To mocno wpłynęło na przychody sieci handlowych, bo alkohol to istotna pozycja w asortymencie i to nie tylko mocne alkohole, ale też wino i piwo.

W Ukrainie brakuje soli i paliwa

Jak wygląda zaopatrzenie sklepów w Ukrainie? Czy występują braki w jakichś kategoriach produktów?

Mamy duży problem z solą i paliwem. Największy producent soli w Ukrainie jest obecnie pod okupacją rosyjską, w związku z czym szukamy importu. Przez jakiś czas soli nie było w sklepach. Obecnie już jest, ale wiele sieci wprowadza limity, np. 1-2 kg na osobę.

Natomiast paliwo to duży problem. Mieliśmy własne rafinerie, ale zostały zbombardowane jako cele strategiczne. Obecnie paliwo pochodzi tylko z importu i jest duży problem z jego dostępnością. Mamy aplikacje, które pokazują na której stacji jest aktualnie dostępne paliwo. Niestety, czasami trzeba czekać nawet dwie godziny żeby zatankować.

Ukraińskie produkty spożywcze w Polsce?

Otrzymujemy sygnały, że wielu ukraińskich producentów żywności szuka możliwości dystrybucji w Polsce. Czy także zaobserwował pan to zjawisko, czy też firmy są obecnie bardziej skoncentrowane na odbudowie dystrybucji na Ukrainie?

To prawda. Znam wiele takich inicjatyw. Mamy dużo interesujących i unikalnych produktów dla Polski. Myślę, że najdalej w ciągu następnych dwóch miesięcy, a więc jeszcze przed końcem lata, zobaczycie wiele nowych ukraińskich produktów w polskich sieciach, m.in. Biedronce i Lidlu. To trochę nasza zasługa, bo pośredniczymy w tych rozmowach. Co ważne, nie są to tylko produkty kierowane do Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. Ukraińskie produkty mogą być interesujące także dla Polaków. To coś nowego, w konkurencyjnej cenie i dobrej jakości. Będzie to duże wsparcie dla ukraińskiej gospodarki.

Jak wygląda rynek handlu w Ukrainie?

Jak wygląda rynek handlu w Ukrainie pod względem kapitałowym? Wydaje mi się, że tworzą go raczej ukraińskie sieci, niewiele jest dużych zagranicznych podmiotów jak w Polsce.

Są u nas obecne zachodnie sieci, jak Grupa Metro czy Auchan, ale faktycznie, główni gracze to nasze lokalne sieci. Podobnie jest w gastronomii, gdzie mamy jedynie McDonald's i KFC. Nie mamy natomiast ani jednego Burger Kinga czy Starbucksa.

Wierzymy jednak, że w niedalekiej przyszłości po zakończeniu wojny takie sieci jak Lidl czy Biedronka wejdą na Ukrainę. Nawiązane już teraz relacje ukraińskich producentów z tymi sieciami mogą być dużym krokiem do przyszłej współpracy.

Kiedy Ukraina przystąpi do UE?

W czerwcu Ukraina uzyskała status państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Jak w Ukrainie podchodzi się do perspektywy przystąpienia waszego kraju do UE?

To dla nas bardzo ważne. To także duży sygnał dla świata i bardzo mocno wierzymy, że to się uda. To byłby najlepszy scenariusz dla Ukrainy. Mocno potrzebujemy nowych inwestycji z Zachodu. Jesteśmy dużym krajem i mamy wiele do zaoferowania dla międzynarodowego biznesu.

Negocjacje w sprawie przystąpienia do UE to długi proces. Jak ocenia pan realną perspektywę, kiedy może to nastąpić?

Podobno średni okres oczekiwania na przystąpienie do UE to ponad 8 lat. Najszybciej, bo w dwa lata dokonała tego Finlandia. Nie wiem, zobaczymy. Dla nas ważniejsze jest obecnie to, by wygrać wojnę. To nasz globalny cel i chcemy wokół niego zjednoczyć wszystkich Ukraińców. Obecnie na pewno nie można powiedzieć, że koniec wojny jest blisko. Mówi się, że w najlepszym scenariuszu może to nastąpić pod koniec 2022 roku.

Dziękuję za rozmowę.