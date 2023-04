Organizacja ochrony konsumentów Test Achats uważa, że Belgia powinna zamrozić ceny 100 produktów na trzy miesiące, aby ludzie nie wpadli w kłopoty finansowe przy zakupie żywności.

Test Achats wystosowała do rządu federalnego propozycję zamrożenia cen m.in. chleba, mleka oraz owoców i warzyw.

"Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji i konsumentom trudno jest kupić niedrogie podstawowe produkty" - powiedziała rzeczniczka Laura Clays we flamandzkim radiu. Propozycja przyszła z Grecji, a ostatnio została wdrożona także we Francji, gdzie "koszyk antyinflacyjny" zawierający podstawowe produkty gwarantuje, że konsumenci nie wpadną w kłopoty finansowe. "Jeśli oni mogą to zrobić, to dlaczego my nie możemy?" - komentuje.