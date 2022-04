Belgia: Producenci żądają wyższych cen w supermarketach

Producenci żywności domagają się od supermarketów wyższych cen, a w przeciwnym razie grożą ograniczeniem produkcji - informuje w czwartek dziennik "Het Nieuwsblad". Powodem żądań są wzrosty cen składników oraz energii.

Autor: PAP

Data: 07-04-2022, 16:47

"W sektorze spożywczym jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli cena jakiegoś składnika gwałtownie rośnie, zamieniamy go na inny, tańszy" - powiedział "HN" Anthony Botelberge, właściciel firmy produkującej dania gotowe Frigilunch.

"Nigdy jednak nie spotkałem takiej sytuacji, jak obecnie, w której wszystkie koszty surowców i energii rosną tak gwałtownie w tym samym czasie" - wskazuje Botelberge.

Z powodu wojny na Ukrainie sektor stoi w obliczu bezprecedensowego wzrostu kosztów, np. zbóż i oleju słonecznikowego. Jednocześnie, jak zauważa gazeta, w przypadku firm spożywczych, które muszą piec lub smażyć produkty, a następnie je zamrażać, dotykają je wysokie rachunki za gaz i energię elektryczną.

Firmy spożywcze chcą wyższych cen

"W Belgii funkcjonuje 7,5 tys. firm spożywczych, które zaopatrują jedynie trzynaście sieci supermarketów, które zaciekle konkurują o udział w rynku" - czytamy w "Het Nieuwsblad". Dziennik informuje, że firmy produkujące żywność domagają się od supermarketów, aby te płaciły więcej za ich produkty.

Trudna sytuacja w sektorze spożywczym powoduje, że firmy już teraz ograniczają produkcję. Według sondażu przeprowadzonego przez Fevia, federację belgijskiego przemysłu spożywczego, 9 procent jej członków już ograniczyło produkcję, ponieważ nie jest to opłacalne lub z powodu braku surowców. Natomiast co trzeci twierdzi, że planuje to zrobić w nadchodzących miesiącach.

"W rezultacie istnieje ryzyko, że w nadchodzących miesiącach do supermarketów trafi mniej produktów" - ostrzega Bart Buysse, dyrektor generalny Fevia, cytowany przez "HN".