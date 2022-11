Handel

Belgia sprowadza z Rosji więcej produktów niż przed inwazją na Ukrainę

Data: 03-11-2022, 12:39

Belgia importuje z Rosji więcej produktów niż przed agresją tego kraju na Ukrainę - poinformował dziennik "The New York Times". Zdaniem amerykańskiej gazety w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sprowadzono do Belgii o 130 proc. więcej rosyjskich produktów.

Belgia zwiększyła import produktów z Rosji / fot. unsplash