To właśnie brak tego typu obiektów w powiecie zwoleńskim (woj. mazowieckie) był głównym argumentem, który zdecydował o rozpoczęciu tej inwestycji. Głównym, ale nie jedynym.

- Zwoleń liczy blisko 10 tys. mieszkańców, cały powiat ok. 40 tys. To jednak nie wszystko. W promieniu do 20 km, czyli ok. 15 minut jazdy samochodem, mieszka dodatkowo ok. 30 tys. osób z sąsiednich powiatów. Chodzi o mieszkańców takich miejscowości jak np. Lipsko, Pionki czy Opole Lubelskie .To także nasi potencjalni klienci. Dlatego jestem przekonany, że nasza inwestycja jest bardzo ciekawą propozycją z punktu widzenia najemców, a równocześnie będzie odpowiadała na potrzeby całej okolicznej społeczności, którą można szacować blisko na 80 tys. osób- podkreśla Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu firmy Refield.