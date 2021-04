Białoruś dopuszcza szczepienia w centrach handlowych

Obecnie szczepienia dla chętnych, którzy zgłosili się wcześniej, odbywają się w przychodniach rejonowych. Lekarze przewidują jednak, że wraz ze wzrostem dostępności szczepionek placówki te nie będą w stanie obsłużyć wszystkich chętnych - pisze gazeta internetowa "Nasza Niwa", powołując się na portal minsknews.by.

Rozwiązaniem mogą być umowy z dużymi obiektami handlowymi i, jak wynika z publikacji, niektóre przychodnie prowadzą już w tej sprawie rozmowy.

Lekarka Natalla Mysliuczyk z Przychodni Rejonowej nr 21 w Mińsku powiedziała, że "są już ustalenia z niektórymi dużymi obiektami handlowymi, które udostępnią pomieszczenia dla organizacji punktów szczepień".

Jeśli plan dojdzie do skutku, szczepienia będzie przeprowadzać personel medyczny, ale lekarzom i pielęgniarkom mieliby pomagać wolontariusze.

"Mogliby oni pomagać w wypełnianiu ankiet, prowadzić rejestrację i wykonywać inne działania, które nie wymagają wykształcenia medycznego" - powiedziała lekarka.

8 kwietnia minister zdrowia informował, że pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 92 tys. osób w liczącym blisko 9,5 mln mieszkańców kraju.

Jak podaje agencja BiełTA, na Białorusi szczepienia rozpoczęto w styczniu od pracowników służby zdrowia i instytucji "całodobowego przebywania dzieci i dorosłych", pracowników socjalnych i nauczycieli. W marcu dołączono osoby powyżej 60. roku życia i z grup ryzyka, potem pracowników handlu, gastronomii, transportu itd.

8 kwietnia przychodnie rozpoczęły szczepienia osób chętnych, które zgłosiły chęć szczepienia przez internet lub telefonicznie. W miarę dostępności preparatów personel medyczny prowadzi zapisy na szczepienia, dzwoniąc do chętnych i umawiając ich na konkretne terminy.

Na Białorusi dostępne są dwie szczepionki - rosyjski Sputnik V oraz chińska Vero Cell. Z relacji medialnych wynika, że w niektórych przychodniach można wybrać rodzaj preparatu, w innych - nie. Dla obywateli Białorusi szczepienia są bezpłatne.

Władze zapowiadają, że szczepienia przyspieszą, kiedy na rynku pojawi się "rozlewana" na Białorusi rosyjska szczepionka Sputnik. Obecnie wyprodukowane w tym kraju próbki szczepionek są testowane w Rosji. Oczekuje się, że na Białorusi będą szeroko dostępne pod koniec kwietnia.

Wtedy właśnie, jak prognozują lekarze, może zwiększyć się liczba chętnych i przychodnie, które mogą szczepić po 100-200 osób dziennie, nie będą w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Według oficjalnych zapowiedzi do końca roku ma zostać zaszczepione co najmniej 60 proc. obywateli, co w przypadku Mińska oznacza ok. 1,1 mln osób.

Władze Białorusi nie wprowadzały lockdownu ani poważniejszych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Mimo to według oficjalnych danych liczba zgonów w całym kraju nigdy nie przekroczyła dziewięciu w ciągu doby, co zdaniem ekspertów świadczy o zaniżaniu podawanych statystyk.

W poniedziałek odnotowano 843 nowych zakażeń koronawirusem i dziewięć zgonów w związku z Covid-19. Ogółem od początku pandemii poinformowano o 337 tys. zakażeń i 2363 przypadkach śmiertelnych.