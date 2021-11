Biedronka: 12 piw za darmo. Jak je zgarnąć?

24 piwa w cenie 12? Taka okazja będzie czekać na klientów 6 listopada w sklepach sieci Biedronka. Na czym polega promocja?

Biedronka: 12 piw za darmo. Co trzeba zrobić, aby je dostać? Fot. unsplash.com

W Biedronce piwo za darmo

Piwna promocja w Biedronce to czas wyczekiwany przez wszystkich smakoszy złocistego trunku. Wystarczy przyjść w sobotę do sklepu Biedronka, mieć kartę Moja Biedronka, włożyć do koszyka 24 butelki piwa marek biorących udział w akcji (nie zaszkodzi też zrobić większe zakupy, np. owoce i warzywa, które należy spożywać regularnie) i… już. Piwa można mieszać dowolnie spośród wszystkich objętych promocją. 12 najtańszych będzie za darmo.

Biedronka: 12+12 gratis na piwa w butelkach

- Będzie można nabyć cztery rodzaje piwa 0,0% - Carlsberg, Somersby, Karmi i Heineken. 12+12 gratis na piwa w butelkach topowych marek to jedna z tych promocyjnych okazji, które cieszą się rosnącą popularnością wśród naszych klientów. Widzimy, że z promocji chętnie korzystają osoby o różnych preferencjach, dlatego zawsze zapewniamy szeroką ofertę lagerów, piw importowanych, smakowych i bezalkoholowych - mówi Marta Walkiewicz, kupiec odpowiedzialny za ofertę piwa w sieci Biedronka

Promocja będzie dostępna w sklepach sieci Biedronka od 6 listopada do wyczerpania zapasów. Obowiązuje limit 24 piw na jedną kartę Moja Biedronka. Promocją objęte będą trunki popularnych marek, takich jak Carlsberg, Łomża, Corona, Heineken, Somersby, Hopfe, Karmi.