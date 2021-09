Biedronka: 1914 przypadków COVID-19 wśród pracowników

Biedronka informuje w raporcie nt. zrównoważonego rozwoju o zmaganiach z pandemią koronawirusa. - COVID-19 w błyskawiczny sposób przedefiniował preferencje zakupowe i najważniejsze potrzeby - mówi Paweł Stolecki, Dyrektor Operacyjny Makroregionu Zachód w Biedronce.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 06-09-2021, 20:46

Biedronka: ile przypadków COVID-19? fot. shutterstock.com

Biedronka podaje w raporcie, że do 31 stycznia 2020 roku odnotowała 1 914 przypadków COVID-19 wśród swoich pracowników. Ozdrowiały 1734 osoby, cztery zmarły.

- W sumie na dodatkowe zabezpieczenie pracowników przeznaczyliśmy w 2020 roku blisko 17,5 mln zł - podano w raporcie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biedronka: Z chatbota skorzystało ponad 31 tys. pracowników

Na portalu dla pracowników www.dlanaswjm.pl sieć utworzyła nową kategorię: „Koronawirus –

informacje”. Umieszczono tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw

pracowniczych związanych z koronawirusem. Baza pytań jest na bieżąco uzupełniana.

- Na stronie działa również chatbot, który w przypadku pytań o sprawy pracownicze związane

z koronawirusem przekierowuje pracowników do odpowiednich treści – do końca 2020 roku

z chatbota skorzystało 31 814 pracowników, którzy przeprowadzili z nim 58 524 rozmowy. Osoby,

które nie znajdą na stronie potrzebnych informacji dotyczących koronawirusa, mogą wysłać swoje

pytania mailowo lub skorzystać z infolinii socjalnej - podaje Biedronka.

Biedronka produkowała płyn do dezynfekcji

- W początkowej fazie pandemii, gdy płynów do dezynfekcji nie było na rynku, podjęliśmy decyzję o jego produkcji w naszych centrach dystrybucyjnych, by zaopatrzyć w nie pracowników i klientów. Dostosowywaliśmy liczbę klientów w sklepie do aktualnych przepisów. Zachęcaliśmy do korzystania z płatności bezgotówkowych – jako jedna z pierwszych sieci podnieśliśmy limit transakcji zbliżeniowych do 100 zł - informuje sieć.

- Zamontowaliśmy osłony z pleksi przy kasach, duży nacisk położyliśmy na dezynfekcję wózków i koszyków sklepowych, a także stanowisk kasowych, klamek i poręczy. Przed kasami na podłodze zostały wyznaczone specjalnymi taśmami metrowe odstępy, które powinni zachować klienci stojący w kolejce. W strefie wejścia do każdego sklepu zamontowaliśmy pojemniki z płynem dezynfekującym oraz informację o konieczności noszenia maseczki w sklepie. Wydłużyliśmy także godziny otwarcia sklepów, w najbardziej istotnych zakupowo okresach, jak np. Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Wiele z naszych sklepów czynnych było całodobowo w ramach Akcji24 - dodaje Biedronka.

- Rok 2020 był czasem wyjątkowym. COVID-19 w błyskawiczny sposób przedefiniował preferencje zakupowe i najważniejsze potrzeby. Nasza odpowiedź była równie błyskawiczna – dostosowaliśmy asortyment, godziny otwarcia i sposób działania sklepów. Pokazaliśmy klientom, że w tym trudnym czasie Biedronka pozostała blisko nich, i nie zawiedliśmy zaufania, na które pracowaliśmy przez 25 lat - mówi Paweł Stolecki, Dyrektor Operacyjny Makroregionu Zachód w Biedronce.