Biedronka: 2500 sklepów będzie czynne nieprzerwanie od piątku do niedzieli 26.04

Od piątku ponad 2500 sklepów sieci Biedronka będzie czynne nieprzerwanie aż do niedzieli 26.04, co najmniej do godziny 21:00. Tym samym Biedronka przyspiesza długi weekend i zaprasza na promocje przygotowane na każdą porę dnia i nocy.