Biedronka: 31 października nasze sklepy będą zamknięte

Biedronka zdecydowała o zamknięciu swoich placówek w niedzielę 31 października, aby umożliwić pracownikom przygotowanie się do tego szczególnego święta.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 22-10-2021, 13:38

Biedronka: 31 października nasze sklepy będą zamknięte, fot. materiały prasowe

1 listopada, Wszystkich Świętych to w polskiej tradycji dzień szczególnie istotny. Wspominamy wtedy naszych bliskich, którzy odeszli, odwiedzając ich groby. Biedronka zdecydowała o zamknięciu swoich placówek w niedzielę 31 października, aby umożliwić pracownikom przygotowanie się do tego szczególnego święta.

Wiele osób, by odwiedzić groby najbliższych, podróżuje po kraju już w dniach poprzedzających 1 listopada. W tym roku to poniedziałek, więc wzmożonego ruchu można spodziewać się już od piątku 29 października. Wśród podróżujących na groby bliskich są również tysiące pracowników handlu. Biedronka właśnie z myślą o swoich pracownikach nie otworzy w niedzielę 31 października sklepów, które zgodnie z przepisami pracują w niedziele niehandlowe posiadając status placówki pocztowej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

31 października sklepy Biedronki będą zamknięte

- W Biedronce rozumiemy, jak istotnym świętem dla Polaków jest Dzień Wszystkich Świętych przypadający 1 listopada. To dzień, który spędzamy z naszymi bliskimi, odwiedzając miejsca spoczynku krewnych i poświęcając czas na chwilę refleksji. Pragnąc, aby każdy z naszych pracowników mógł ze spokojem przygotować się do tego święta, zdecydowaliśmy, że wyjątkowo, w dniu 31 października br. wszystkie sklepy Biedronka będą zamknięte. Mamy nadzieję, że dzięki temu, wszyscy nasi pracownicy będą mogli spokojnie dotrzeć do swoich domów i spędzić ten ważny czas z najbliższymi - mówi Jarosław Sobczyk, członek zarządu i dyrektor personalny w sieci Biedronka

W sobotę 30 października ponad 2200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych do godziny 23:00 lub dłużej. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują przy drzwiach wejściowych poszczególnych sklepów. Wszystkie sklepy sieci Biedronka po dniu Wszystkich Świętych zostaną ponownie otwarte we wtorek 2 listopada.