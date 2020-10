Biedronka: 5 artykułów najczęściej wybieranych w ramach programu „Czas na wspieranie małych producentów"

Produkty od lokalnych dostawców dostępne były wcześniej w pojedynczych regionach. Inicjatywa „Czas na wspieranie małych producentów” umożliwia regionalnym firmom zaoferowanie swoich produktów klientom Biedronki - nawet małe firmy mogą stać się dostawcami tej sieci. Sześć produktów zgłoszonych w ramach akcji trafiło do stałej oferty w swoich regionach – to między innymi śmietana Zarębski, serek twarogowy Bruser czy mus owocowy Owolovo.

Polacy regularnie i coraz częściej sięgają po produkty regionalne. Andruty Kaliskie, wafle kukurydziane bezglutenowe, chrupki kukurydziane Fruitusie, serek homogenizowany z Garwolina i woda Staropolanka to pięć artykułów najczęściej wybieranych przez klientów sieci, wprowadzonych do sprzedaży w ramach programu „Czas na wspieranie małych producentów”. Fenomenem są pochodzące z Kalisza, certyfikowane jako produkt regionalny andruty, które po raz 11. trafiają na półki Biedronki w ramach oferty czasowej.

- Biedronka konsekwentnie wspiera polską gospodarkę, nie tylko na poziomie krajowym ale również lokalnym. Dzięki programowi „Czas na wspieranie małych producentów” ponad 200 różnorodnych regionalnych produktów trafiło na półki Biedronki. Teraz najpopularniejsze z nich dostępne są w ramach promocji Czas na Polskie Marki - mówi Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

W ramach najnowszej promocji „Czas na Polskie Marki” Biedronka oferuje 45 propozycji od regionalnych dostawców. Od 1 października w ofercie znajdą się m.in. musztarda kcyńska 190g powstająca w oparciu o proces technologiczny z 1929 r. (3,99 za słoik), ser pleśniowy kamiennogórski 165g (4,99 zł za op.), kiełbasa podhalańska krucha (2,99 zł za 100g), czy mleko pochodzące od najstarszej słowiańskiej rasy bydła – krowy polskiej czerwonej (3,99 zł za but. 1l). Piwosze uwielbiający unikatowe regionalne smaki będą mogli spróbować trunków takich jak Pivo Chmielove Manufaktura Piwna 500 ml (3,49 zł za but.), piwo Noteckie 330 ml (2,49 zł za but), piwo Janusz Moczywąs 500 ml (6,49 zł za but.) czy piwo chmielne Kur Zapiał 500 ml (4,99 zł za but.).



Akcja „Czas na wspieranie małych producentów” jest prowadzona przez Biedronkę bezterminowo, a produkty trafiają do specjalnej oferty regularnie co dwa tygodnie.