Biedronka: 6,5-proc. wzrost sprzedaży LFL w I kwartale

EBITDA Biedronki wyniosła 286 mln euro (wzrost o 3,1 proc. rdr w euro). Marża EBITDA wyniosła 8,4 proc. wobec 8,5 proc. rok wcześniej.

Przychody całej grupy Jeronimo Martins wzrosły w pierwszym kwartale 2020 roku o 1,5 proc. do 4,786 mld euro. EBITDA wyniosła 322 mln euro, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr. Zysk netto grupy wzrósł w pierwszym kwartale 2021 roku o 66,3 proc. do 58 mln euro. Marża EBITDA grupy wyniosła 6,7 proc. wobec 6,6 proc. w I kwartale 2020 roku.

100 nowych sklepów Biedronka

"Ze względu na sezonowość działalności w pierwszym kwartale obroty są najniższe. Niemniej jednak te wyniki są zachęcające i wzmacniają naszą pewność, że wszystkie nasze marki będą odpowiadać na preferencje konsumentów i dostarczać zyskowny wzrost w 2021 roku" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Pedro Soares dos Santos.

Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2021 roku, zaprezentowane podczas przedstawienia wyników za 2020 rok.



JM zakładał wówczas, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie sieci Biedronka.



Jak podawano w marcu, plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek.



CAPEX grupy Jeronimo w pierwszym kwartale wyniósł 78 mln euro wobec 90 mln euro przed rokiem.

Mocna krajowa konsumpcja w Polsce

Jeronimo podało, że podobnie jak w 2020 roku, oczekuje się, że w Polsce krajowa konsumpcja prywatna będzie najmocniejsza ze wszystkich rynków grupy. Inflacja żywności powinna pozostać niska pomimo wpływu podatku handlowego i opłaty cukrowej.



Jeronimo Martins oceniało w marcu, że w tym roku możliwe jest utrzymanie marży EBITDA w Biedronce, pomimo presji wynikającej m.in. z podatku handlowego.



Na koniec marca tego roku sieć Biedronka liczyła 3.130 sklepów, o 120 więcej niż rok wcześniej.