Jak na razie tylko 4 z czołowych 10 sieci handlowych wywiązały się z swoich zobowiązań dotyczących przejścia w 100 proc. na sprzedaż jaj świeżych z chowu bezklatkowego na kilka lat przed terminem - czytamy w raporcie EggTrack 2022.

Biedronka, Lidl, Aldi. Które sieci już wycofały jaja z chowu klatkowego?

Niektóre wiodące sieci (4 z top 10 w Polsce) już teraz wyszły na przeciw oczekiwaniom konsumentów i wywiązały się z swoich zobowiązań dotyczących 100% jaj świeżych z chowu bezklatkowego na kilka lat przed terminem 2025r. Są to: Biedronka, Carrefour, Aldi, Kaufland oraz Makro jako pierwsza sieć hurtowa wypełniająca zobowiązanie dotyczące jaj świeżych.

Jak wynika z szóstego międzynarodowego raportu EggTrack przygotowanego przez organizację Compassion in World Farming, kolejne firmy podejmują globalne zobowiązania dotyczące produkcji bezklatkowej jaj.

Raport, który śledzi postępy dużych firm sektora spożywczego, w stosunku do ich zobowiązań dotyczących jaj bezklatkowych, pokazuje, że w ciągu ostatniego roku 8 nowych firm złożyło globalne zobowiązania. Należą do nich np. Pizza Express i Yum! Brands (marki KFC, Pizza Hut, Taco Bell).

Jak firmy odchodzą od jaj z chowu klatkowego?

Raport EggTrack objął 232 firm. 175 z nich publicznie ogłosiło postępy w realizacji swoich zobowiązań dotyczących chowu bezklatkowego. Średnia wdrożenia systemów bezklatkowych u tych firm wynosi 79,1% (gdzie 100% oznacza korzystanie w pełni z jaj bezklatkowych) . Spośród firm działających globalnie, które podały dane, ich udział chowu bezklatkowego wzrósł średnio z 55,2% w 2021 r. do 63,1% w 2022 r.

Dane rynkowe pokazują, że stado kur z chowu bezklatkowego w UE nadal rośnie: z 52% w 2021 r. do 55% w 2022 r. Najnowszy EggTrack informuje, że spośród 128 firm z zobowiązaniami europejskimi (w ramach zobowiązań regionalnych lub globalnych), 109 firm odnotowało postęp, a ich łańcuchy dostaw stoją teraz na średnim poziomie 84,4% chowu bezklatkowego.

Ile firm w Polsce odchodzi od jaj z chowu klatkowego?

W Polsce ponad 140 firm zobowiązało się do wdrożenia jaj z chowu bezklatkowego do roku 2025, w tym największe sieci supermarketów (tylko niektóre firmy z Polski są ujęte w tym raporcie, część z nich podlega zobowiązaniom międzynarodowym, na całą Europę lub świat).

Odzwierciedla to rosnący udział produkcji z chowu bezklatkowego w rynku: z 19% w 2021 r. do 23,8% w 2022 r., co stanowi wzrost o 4,8%, jak informuje oficjalna strona Komisji Europejskiej.

Stado kur niosek w Polsce liczy 51 millionów kur, co czyni je drugim wielkością w Europie (po Niemcach), z czego 76.2% kur hoduje się nadal w klatkach (wzbogaconych). Z 23.8% chowu bezklatkowego, 17.8% stanowi chów ściółkowy, tylko 5% wolnowybiegowy i 1% ekologiczny.

Z drugiej strony, jak podają badania Biostatu z 2022 roku, 78,5% Polaków podaje, że warunki hodowli kur niosek są dla nich bardzo ważne podczas decyzji zakupowych dotyczących jaj. Polscy konsumenci najchętniej kupują jaja z wolnego wybiegu (33% badanych) oraz jaja nieoznaczone z małych gospodarstw na wsi (22% badanych).

Produkty z zawartością jaj - z chowu bezklatkowego?

Oprócz jaj świeżych, również produkty z zawartością jaj są celem tranzycji coraz większej ilości firm. Biedronka informuje, że w roku 2021, już 81% produktów marki własnej z zawartością jaj wywodzi się z chowu bezklatkowego, Carrefour Polska podkreśla, że dotyczy to 64% ich produktówowym, Aldi podaje, że ta liczba wynosi u nich 40,8%. Kaufland Polska informuje, że w trosce o dobrostan kur niosek firma przyśpieszyła prace nad asortymentem jaj i po wdrożeniu w marcu br. 100% świeżych jaj bezklatkowych, pracuje aktualnie nad zobowiązaniem, zgodnie z którym do 2025 r. w recepturach przetworzonych produktów marek własnych, w których udział jaj stanowi powyżej 1%, będzie stosować jaja tylko z alternatywnych form chowu.

Również Makro Polska (część międzynarodowej Grupy Metro), która wycofała ze sprzedaży kurze jaja świeże klatkowe w styczniu 2022, na 3 lata przed ogłoszonym zobowiązaniem. Makro jest pierwszą siecią hurtową w Polsce, która zdecydowała się na ten duży krok w stronę dobrostanu kur niosek.

Mimo, że oryginalne zobowiązanie dotyczy jaj marki własnej, Makro Polska wycofała ze sprzedaży „trójki” również marek brandowych dostawców.

Na chwilę publikacji raportu EggTrack 2022 (listopad 2022), żaden z polskich producentów jaj nie zobowiązał się publicznie na przejście na chów w 100% bezklatkowy.

Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, Prezes firmy Ovotek i właścicielka marki Zdrovo wskazuje, że firma zdecydowała się zainwestować wielomilionowe kwoty w zmianę sposobu chowu z klatkowego na ściółkowy.

- Jesteśmy największym producentem jaj z chowu ściółkowego w Polsce. Inwestycje te pociągają za sobą ogromne koszty, które finansujemy jedynie z własnych zasobów, dlatego też zmiana następowała etapowo, ale już dziś możemy wskazać, że produkcja jaj ściółkowych i z wolnego wybiegu stale rośnie. W tym momencie 50 proc. naszych jaj pochodzi z chowu klatkowego, 45 proc. ze ściółkowego, a 5 proc. z wolnego wybiegu. Nasze plany operacyjne na najbliższe lata to powiększanie udziału chowów alternatywnych sukcesywnie - dodała.

