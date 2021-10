Biedronka angażuje się w walkę przeciw marnowaniu żywności

Według sprawozdania Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska za 2020 rok, na mocy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, do organizacji pożytku publicznego przekazano 18,5 tys. ton żywności. Biedronka przekazała w tej puli aż 12,4 tys. ton. Oznacza to, że prawie 70% żywności zaraportowanej przez organizacje pozarządowe pochodziło od Biedronki.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 15-10-2021, 14:30

Biedronka angażuje się w walkę przeciw marnowaniu żywności /fot. mat. pras

Ograniczenie marnowania żywności jest jednym z kluczowych zobowiązań w ramach społecznej odpowiedzialności sieci Biedronka, dlatego sieć rozpoczęła budowę systemu przekazywania żywności do OPP już w 2016 roku, na długo przed wejściem w życie ustawy. Żywność z bliskim terminem do spożycia przekazywana jest ponad 100 organizacjom charytatywnym w Polsce. W 2020 roku niemal 2 tys. sklepów sieci Biedronka brało udział w tym programie, a jej całkowita wartość to ponad 130 mln zł.

Praca wolontariuszy

Aby to wszystko mogło się wydarzyć, przy tym projekcie pracuje co najmniej 2500 pracowników organizacji oraz wolontariuszy, dzięki którym do osób najbardziej potrzebujących, jadłodajni i stołówek trafia żywność, w postaci paczek oraz posiłków, wciąż pełnowartościowa – artykuły z krótkim terminem przydatności, z uszkodzonym opakowaniem, dojrzałe owoce i warzywa oraz pieczywo. Przyjmując, że jeden posiłek waży 0,5 kg Biedronka szacuje, że w 2020 roku przekazana przez nią żywność stanowiła ekwiwalent 24,8 miliona posiłków.

- Cieszę się, że nasz budowany od lat program może przyczynić się do poprawy losów osób najbardziej potrzebujących. Wiem, że również dla naszych pracowników to działanie jest bardzo ważne, bo pomaga nam wszystkim pamiętać o tym, że w życiu ważne jest również to, by pomagać innym i dbać o środowisko, a dla Biedronki to jeden z kluczowych obszarów działania pozabiznesowego - mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Biedronka przeciw marnowaniu żywności

Biedronka działa konsekwentnie na polu przeciwdziałania marnowania żywności, dlatego pod koniec września br. w ramach kampanii Biedronki „Razem przeciwko marnowaniu” wystartowała druga edycja akcji Dobra Torba. W jej ramach, w sklepach sieci Biedronka ponownie pojawiły się specjalne papierowe torby wspierające Banki Żywności – do Federacji trafi 20 gr ze sprzedaży każdej z nich. Dzięki temu każdy klient ma możliwość osobistego wsparcia Banków Żywności swoimi działaniami zakupowymi. Co więcej tegorocznej akcji przyświeca dodatkowy cel – przeciwdziałanie marnowaniu żywności i w związku z tym specjalna kampania edukacyjna. Na stronie www.biedronka.pl/dobratorba można znaleźć rady jak prawidłowo przechowywać żywność by wydłużyć jej przydatność do spożycia.

Zbiórki żywności

Ponadto w sklepach sieci Biedronka od 2006 roku odbywają się zbiórki żywności m.in. w partnerstwie z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas Polska, sklepy sieci od lat służą jako platforma mobilizująca klientów do zbiórki dla osób potrzebujących. Pomimo pandemicznego 2020 roku, we wrześniu 2020 roku Caritas przeprowadził akcję „Tak. Pomagam!” w 380 sklepach, a w listopadzie 2020 roku, 572 sklepów wzięło udział w 20. Świątecznej Zbiórce Żywności Federacji Polskich Banków Żywności.