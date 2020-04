Biedronka będzie pracować przez całą dobę przed Wielkanocą

- Naszym zobowiązaniem wobec polskich klientów jest to, by umożliwić im zakup produktów spożywczych, nawet w tych szczególnych okolicznościach. Jednocześnie jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka dostosowała się do nowych regulacji w zakresie m.in. godzin dla seniorów oraz zmniejszonych limitów osób w sklepach. Jednocześnie wydłuża godziny pracy sklepów:

Od 2 kwietnia sklepy Biedronka w całej Polsce co do zasady będą czynne w godzinach 6:00 – 24:00;

Od wtorku, 7 kwietnia do piątku, 10 kwietnia sklepy Biedronka będą czynne przez całą dobę;

W przypadku sklepów, w których ze względów operacyjnych godziny otwarć będą inne, ich klienci zostaną o tym poinformowani. Stosowne informacje będą także dostępne bezpośrednio w placówkach.



- Dla naszych klientów ważne jest, by spędzić nadchodzące Święta Wielkanocne w najlepszy możliwy sposób. Świąteczne zakupy są szczególne i potrzebujemy na nie więcej czasu, by starannie dobrać produkty i zadbać o każdy szczegół, z myślą o naszych bliskich. Dlatego na ten czas przygotowaliśmy rozwiązanie szczególne: sklepy Biedronki przed świętami będą czynne całą dobę - dodaje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka z własnej inicjatywy już wcześniej wprowadziła wiele udogodnień dla pracowników i klientów jej sklepów. W placówkach dostępne są m.in. żele antybakteryjne, oznaczone odpowiednie odległości między kupującymi przy kasie i osłony z pleksiglasu dla kasjerów.