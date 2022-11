Handel

Biedronka chce bardziej oszczędzać energię

Autor: opr. RW

Data: 07-11-2022, 16:00

Zużycie energii przekłada się na emisję CO2 do atmosfery, co wpływa na podwyższenie globalnej temperatury, dlatego też efektywne zużywanie energii jest dla sieci Biedronka priorytetem. Biedronka rozpoczyna właśnie dużą kampanię świadomościową kierowaną do 80 tys. swoich pracowników, której celem jest uświadomienie, jak kluczowe jest oszczędzanie energii niezbędnej do funkcjonowania sklepów sieci.