Biedronka chce renegocjować czynsze z centrami handlowymi

Mesquita tłumaczy w liście, że JMP ma ostatnio "duże nieplanowane inwestycje". Wymienia, że chodzi między innymi o "środki zapewniające ochronę w marketach". Ale nie tylko. Szef makroregionu tłumaczy, że firmę sporo kosztowały też "dodatkowe wynagrodzenia i nagrody dla zespołów pracowników".

Nie wiadomo czy podobne listy dostali szefowie sklepów w innych regionach.

- Biedronka postawiła sobie za cel zapewnienie Polakom dostępu do wszystkich niezbędnych na co dzień produktów i poczyniła dodatkowe inwestycje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Wprowadzone do handlu regulacje w dużym stopniu wpłynęły na zmniejszenie liczby klientów w sklepach w ostatnich tygodniach - tłumaczy w rozmowie z money.pl Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji JMP.

- W centrach handlowych działają obecnie tylko markety spożywcze, apteki czy drogerie. Inni najemcy mogą nie płacić czynszu. Ale za to sklepy spożywcze notują wzrosty, więc chęć obniżki czynszu jest nie tylko bezpodstawna, ale daleko idącym cynizmem - mówi money.pl Wojciech Krawczyk, wpółwłaściciel Galerii Kupieckiej.