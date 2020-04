Biedronka zaprasza do współpracy małych i regionalnych producentów

Sieć Biedronka zaprasza do współpracy producentów, którzy do tej pory działali na rynku regionalnie, bądź z racji mniejszego zasięgu swojej działalności, nie byli w stanie osiągnąć skali wymaganej przez największą polską sieć handlową. Teraz jest najlepszy moment na nawiązanie współpracy, która jednocześnie pomoże producentom przejść przez zawirowania gospodarcze. Sieć elastycznie podchodzi do możliwości konkretnych producentów, dopuszczając również współpracę na poziomie regionalnym, z dostawami np. do jednego centrum dystrybucyjnego.

Zgłoszenie chęci współpracy z Biedronką zostało teraz maksymalnie uproszczone. Żeby to zrobić nie trzeba już szukać konkretnych kupców, wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany formularz kontaktowy dostępny na stronie akcji, a przedstawiciele sieci sami się skontaktują w ciągu 2 tygodni.

- W Biedronce wierzymy, że dobra współpraca i zaufanie - szczególnie w trudnych momentach - może przynieść wiele dobrego dla nas wszystkich w przyszłości. Jeszcze szerzej otwieramy się więc na współpracę z polskimi mniejszymi producentami. Wiemy, że obecna sytuacja to dla nich duże wyzwanie. Chcemy im jasno powiedzieć – bądźcie z nami, pokażcie nam, co dobrego oferujecie, a dzięki nam dotrzecie do milionów klientów Biedronki. W ten bardzo konkretny sposób Biedronka wspiera polską gospodarkę - mówi Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Korzyści z tej akcji odczują również klienci sklepów Biedronka. Dzięki niej zwiększy się bowiem różnorodność produktowa, a poszukiwane i cenione przez klientów produkty regionalne, znajdą swoje miejsce na półkach ich ulubionych sklepów. Oferta dostępna w ramach akcji będzie zmienna w zależności od regionu, a nawet wybranych sklepów w danym województwie. Nawet do 40-50 artykułów w danym regionie trafi nie tylko do sklepów, ale także na strony cotygodniowych folderów promocyjnych Biedronki.

