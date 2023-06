Sieć Biedronka startuje z ogólnopolskim programem ekologicznym EkoWAKACJE z Biedronką. Celem akcji jest zachęcenie klientów do segregacji odpadów i kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych wśród najmłodszych i nie tylko. Pierwszym krokiem podjętym w ramach programu będzie współpraca w ramach projektu Czyste Tatry.

EkoWAKACJE z Biedronką

Biedronka partnerem akcji Czyste Tatry ekoMałopolska

Sieć Biedronka po raz 5. została partnerem wspierającym akcji Czyste Tatry ekoMałopolska, w ramach której tysiące wolontariuszy wyruszy na górskie szlaki, aby oczyścić je z odpadów. Miłośnicy przyrody wystartują z Zakopanego już w piątek, 30 czerwca i będą kontynuować sprzątanie w sobotę, 1 lipca.

W ciągu ostatnich 11. edycji akcji Czyste Tatry, wolontariusze zebrali i znieśli z górskich szczytów aż 7121 kg śmieci, a łącznie na tatrzańskie szlaki przez ponad 10 lat wyszło niemal 40 000 miłośników gór oraz przyrody. W ramach inicjatywy w Zakopanem, na Górnej Równi Krupowej, powstanie ekologiczne miasteczko, w którym pojawi się także sieć Biedronka.

Zaangażowanie w Czyste Tatry to pierwszy krok podjęty przez sieć Biedronka w ramach projektu „EkoWAKACJE z Biedronką”, w ramach którego zaplanowano szereg aktywności dla klientów w całej Polsce.

Poza wsparciem akcji sprzątania Tatr, Biedronka wypuści w trasę po Polsce interaktywną śmieciarkę Miecię oraz zorganizuje akcję zbierania plastikowych butelek PET w 100 sklepach w całej Polsce. Biedronka zaprasza klientów to wspólnego działania we wszystkie lipcowe i sierpniowe weekendy. Celem programu jest edukacja ekologiczna w zakresie odzysku i recyklingu odpadów i opakowań, a zwłaszcza tworzyw sztucznych, w postaci plastikowych butelek.

Edukacyjna śmieciarka Miecia

Edukacyjna śmieciarka Miecia rozpocznie swoją podróż już 8 lipca, a cała trasa potrwa do 12 sierpnia. Podczas jej przystanków, w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Bydgoszczy i Pucku, dzieci będą mogły obejrzeć w jej środku wystawę oraz wziąć udział w konkursach i zabawach związanych z ekologią.

Dodatkowo, w ramach programu, Biedronka zorganizuje także akcję zbierania plastikowych butelek w 100 placówkach sieci w całej Polsce. Będzie ona trwała przez wszystkie wakacyjne weekendy, zaczynając od 7 lipca. W zamian za oddane plastikowe butelki, klienci otrzymają vouchery do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci. Zwieńczeniem EkoWAKACJI będzie akcja Czysty Bałtyk, której partnerem strategicznym jest sieć Biedronka. Tym razem w jeden z sierpniowych weekendów sprzątanie plaż odbędzie się w Świnoujściu.

Biedronka - zrównoważony rozwój

Poszanowanie środowiska naturalnego jest jednym z 5 filarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka. Od wielu lat wdrażana jest ona w życie m.in. poprzez redukcję plastiku, zasady ekoprojektowania opakowań, wykorzystanie zielonej energii w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci w ramach umowy PPA i inwestycje w fotowoltaikę oraz pro-ekologiczne inicjatywy edukacyjne, takie jak program „EkoWAKACJE z Biedronką”.

Tylko w 2022 roku Biedronka ograniczyła ilość plastiku pierwotnego w opakowaniach marek własnych wprowadzanych do obrotu niemal trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Do końca 2025 roku aż 2 tysiące sklepów sieci zostanie wyposażone w efektywne instalacje fotowoltaiczne.

