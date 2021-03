Biedronka: Chcemy otworzyć 100 nowych sklepów

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Grupę Jeronimo Martins wyniki w 2020 roku, a także perspektywy na rok 2021, Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,288 EUR na akcję.

Biedronka w 2020 roku kontynuowała plan wieloletnich inwestycji w rozwój sieci, która na koniec roku obejmowała 3115 sklepów, przeznaczając na inwestycje w 2020 roku 302 mln EUR. Dzięki temu otwartych zostało 129 nowych sklepów, natomiast 267 zostało wyremontowanych. W ponad 1100 sklepach sieci działa również już aż 3750 kas samoobsługowych.

- Sprostaliśmy trudnym okolicznościom, świadomi naszej biznesowej i społecznej roli oraz niezachwiani w naszej misji dostarczania klientom najwyższej jakości produktów w niskich cenach. Byliśmy tak blisko naszych klientów, pracowników i dostawców – zwłaszcza drobnych producentów dostarczających produkty pierwszej potrzeby – jak jeszcze nigdy wcześniej. W 2021 rok wchodzimy ze wzmocnionym przekonaniem, że należące do Grupy Jeronimo Martins sieci umieją szybko i skutecznie reagować na wyzwania związane z pandemią - mówi Pedro Soares Dos Santos, CEO Grupy Jeronimo Martins.

Zmieniające się dynamicznie warunki w 2020 roku były wyzwaniem dla całego zespołu, ale zaangażowanie pracowników pomogło osiągnąć Biedronce świetne wyniki pomimo zmiany nawyków konsumenckich związanych z pandemią oraz dalszego zacieśnienia zakazu handlu w niedziele. W efekcie tego ostatniego w 2020 roku było 6 dni handlowych mniej niż w 2019 roku.

W 2020 roku ponad 200 produktów od ok. 140 mniejszych lokalnych producentów weszło do oferty Biedronki, pomagając dostawcom w zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu biznesów. Działania te znalazły odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Na koniec roku Biedronka osiągnęła udziały w rynku na poziomie 25,7% i był to wzrost o 1,6 p. p. względem roku poprzedniego.

Kupuj, sprzedawaj lub wynajmuj lokale handlowo-usługowe na propertystock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.