Biedronka chwali się ograniczeniem w diecie Polaków cukru, soli i tłuszczu

- Dzięki optymalizacji składu i wartości odżywczej produktów oferowanych klientom przez Biedronkę tylko w pierwszej połowie br. na polski rynek nie trafiły dodatkowe 154 tony cukru, 22 tony soli oraz 42 tony tłuszczu - podaje sieć.

Nadwaga i otyłość Polaków

Problem nadwagi i otyłości wśród Europejczyków, w tym Polaków, jest znaczący. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w krajach europejskich nadwaga i otyłość dotyka blisko 60 proc. osób dorosłych i prawie co 3. dziecko.

Biedronka: Reformulacje

Biedronka od 2014 roku poprawia skład i profil odżywczy produktów marki własnej. Sieć stawia na zmiany tych składników i w tych produktach, których konsumpcja może mieć największy wpływ na zdrowie polskiego konsumenta.

Jak podano, w okresie 2014 - I połowa 2022 inicjatywa ta zapobiegła wprowadzeniu na rynek w Polsce a tym samym spożyciu ogółem 5352 ton cukru, 274 ton soli oraz 1992 ton tłuszczu.

Które produkty w Biedronce zmieniono?

Przykładowo tłuszcz został zredukowany o ok. 31 proc. w serze Delikate camembert naturalny, sól o ok. 28 proc. m. in. w paście z oliwkami Salato, a cukier o ok. 35 proc. w napoju sojowym „Go Vege” i o ok. 11 proc. w ketchupie Madero Junior.

Reformulacje przeprowadzane są etapami a każda zmiana jest weryfikowana poprzez testy konsumenckie.

W pierwszej połowie br. 14 produktów zostało poddanych 33 reformulacjom zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce żywieniowej sieci Biedronka. W 2021 r. reformulacji było 40 dla 34 produktów marki własnej Biedronki.

Niezwykle istotne jest zapewnienie tego, by w przypadku zastąpienia jednego składnika innym faktycznie poprawić właściwości żywieniowe produktu, jednocześnie nie pogarszając jego walorów smakowych, konsystencji, barwy a przede wszystkim bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że tego typu działania, w połączeniu z edukacją mają realny wpływ na obniżenie spożycia składników, których zbyt wysoka konsumpcja, może przekładać się na rozwój wielu schorzeń dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka

Biedronka: Etykiety produktów

Etykieta produktów to jeden z ważnych elementów ułatwiających podejmowanie świadomych wyborów już przy półce sklepowej. Dlatego dodatkowo, aby promować zdrowe nawyki żywieniowe oraz podnieść świadomość na temat ważnej roli warzyw i owoców oraz orzechów w naszej diecie, Biedronka rozpoczęła znakowanie opakowań wybranych produktów specjalnymi symbolami. Dzięki temu, poprzez dostarczanie klientom wskazówek, sieć chce promować odpowiednie postawy żywieniowe wśród Polaków. Przykładem jest ikona „1 z 5”, którą sieć zamieszcza na wybranych produktach marki własnej Vital Fresh np. mix sałatkowy z porem, czy 100% sok pomarańczowy z cząsteczkami miąższu. Zaleca się spożywanie min. 400 g warzyw i owoców – więcej warzyw niż owoców, ale każda dodatkowa porcja to dodatkowe korzyści dla zdrowia.

W przypadku orzechów niesolonych marki własnej Biedronka zdecydowała się na umieszczenie symbolu „Garść orzechów. Zalecana dzienna porcja orzechów”. Oznakowanie sukcesywnie będzie pojawiać się na kolejnych produktach z linii Baka d`Or oraz Bakallino. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego spożywanie 30 gramów orzechów niesolonych dziennie wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób układu krążenia.