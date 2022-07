Biedronka chwali się wynikami za półrocze: sprzedaż na poziomie 8,3 mld euro

Autor: AK

Data: 27-07-2022, 11:48

W ciągu sześciu miesięcy sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 21,3%, a LFL o 17,5%. Sprzedaż w euro osiągnęła 8,3 mld.

Biedronka pochwaliła się wynikami za pierwsze półrocze/ fot. AK

Spółka Jeronimo Martins poinformowała, że strategia handlowa Biedronki koncentruje się na ciągłym dążeniu do ograniczenia ceny i oferowania jak najatrakcyjniejszych promocji.

Na dobre wyniki spółki wpłynęły między innymi napływ obywateli z Ukrainy do Polski oraz sezon wielkanocny, który rok wcześniej miał miejsce w I kwartale.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wyniki Biedronki w II kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 roku sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 26,9%, a LFL o 22,5%. Sprzedaż w euro osiągnęła z kolei 4 mld. Wyższa inflacja również przyczyniła się do wzrostu wartości koszyka zakupowego klientów.

EBITDA spółki zaliczyła wzrost o 15,4% (+17,9% w walucie lokalnej). Marża z tego tytułu wyniosła 8,7% (w porównaniu z 8,9% w I półroczu 2021). Jeronimo Martins tłumaczy, że lekki spadek marży odzwierciedla strategię inwestowania w cenę i rosnącą inflację kosztów, za którą stoi gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i paliw na rynku.

W ramach programu inwestycyjnego Biedronka otworzyła w I półroczu 2022 roku 40 sklepów (33 nowe placówki netto) i przebudowała 127 lokalizacji.

Wyniki Hebe za II półrocze 2022 roku

Z kolei sieć Hebe odnotowała silne ożywienie sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku, na co miało to wpływ poluzowanie ograniczeń pandemicznych. W walucie lokalnej sieć zwiększyła sprzedaż o 34,7%, a LFL o 26,9%. Sprzedaż w euro wyniosła 163 miliony, czyli o 31,8% więcej niż podczas pierwszego półrocza 2021.

Pedro Soares dos Santos skomentował, że popyt na żywność w Polsce pozostał na niezmiennym poziomie. - Wierzę, że wyniki pierwszej połowy potwierdzają zdolność naszych zespołów do poruszania się na trudnym i niepewnym rynku.