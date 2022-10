Biedronka czynna tylko do 22? Związkowcy naciskają na sieć

Autor: AT

Data: 07-10-2022, 17:51

Biedronka czynna tylko do godz. 22, a w mniejszych miastach do 21? Taki apel do zarządu Jeronimo Martins Polska zgłosiła wspólna reprezentacja trzech organizacji związkowych. Co odpowie sieć?

Biedronki będą otwarte o godzinę krócej? Chcą tego związkowcy z Solidarności. fot. shutterstock