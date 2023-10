Podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins oceniła, że zniesienie zakazu handlu w niedziele byłoby dla sieci pozytywne, ale w obecnym scenariuszu firma przygotowuje się na utrzymanie zakazu.

Biedronka szykuje się na utrzymanie zakazu handlu w niedziele; fot. PAP/Grzegorz Momot

Co dla Biedronki oznaczałoby zniesienie zakazu handlu w niedziele?

"Nie wiemy na tym etapie, czy zakaz zostanie zniesiony. Oczywiście wolelibyśmy, żeby tak było, żebyśmy mogli pracować cały tydzień. Oznaczałoby to nieco wyższe koszty pracy, ale moglibyśmy to skompensować niższymi kosztami logistyki. Otwarcie sklepów w niedziele byłoby więc dla nas pozytywne, ale zakładamy, że w przyszłym roku zakaz zostanie utrzymany, na taki scenariusz się przygotowujemy" - powiedziała dyrektor finansowa Jeronimo Martins.

Koniec zakazu handlu w niedziele. Powyborcza rzeczywistość

Zakaz handlu w niedziele był flagowym pomysłem PiS, który w kampanii wyborczej krytykowała opozycja obiecując Polakom przywrócenie możliwości zrobienia zakupów tego dnia.

Trzecia Droga podkreślała, że chce przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu. Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chce całkowitego zniesienia zakazu.

W programie Lewicy czytamy: "Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę" - co może sugerować, że Lewica zamierza utrzymać obecny zakaz.

Jak już pisaliśmy, nawet jeśli obecny Sejm zajmie się tą ustawą to jest jeszcze opcja weta prezydenta. Money.pl zwracał uwagę, że prawdopodobne jest to, że prezydent Andrzej Duda wykorzysta swoje prawo do weta, o ile taka ustawa zostanie przyjęta przez parlament. Aby odrzucić sprzeciw prezydenta, należy uzyskać większość kwalifikowaną, czyli 276 głosów "za". Przyszły opozycyjny rząd może nie uzyskać takiego wyniku, ponieważ ma 248 mandatów.

