Biedronka dołącza do proekologicznej akcji #NiechZyjePlaneta

#NiechZyjePlaneta to długofalowa akcja prowadzona przez Ringier Axel Springer Polska, która zachęca Polaków do działań proekologicznych i do zmiany codziennych nawyków, by chronić Ziemię. Sieć Biedronka została Partnerem Strategicznym akcji i będzie wspierać działania promowane w ramach inicjatywy.