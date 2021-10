Biedronka dostarczy zakupy w 15 minut

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 14-10-2021, 13:05

BIEK, usługa ekspresowej dostawy oferowana wspólnie przez Biedronkę i Glovo, właśnie ruszyła w sześciu największych miastach Polski. fot. PAP/Grzegorz Momot

Biedronka rusza z ekspresową dostawą zakupów

BIEK, usługa ekspresowej dostawy oferowana wspólnie przez Biedronkę i Glovo, dystrybuuje szeroką gamę produktów dostępnych w sklepach Biedronka, w tych samych korzystnych cenach. W każdym nowo powstałym mini-centrum dystrybucji BIEK znajdzie się 1,2 tys. ulubionych produktów, po które sięgają na co dzień miliony Polaków. Będą to produkty spożywcze i nie tylko: świeże owoce i warzywa, pieczywo, dania gotowe, przekąski, napoje, a także słodycze, lody i środki czystości - zarówno produkty marek własnych Biedronki, jak i wiodących marek zewnętrznych.

Od 15 października BIEK, usługa ekspresowej dostawy oferowana wspólnie przez Biedronkę i Glovo, będzie dostępna w sześciu największych miastach Polski w promieniu 2 km od mini-centrów dystrybucyjnych Biedronki.

Biedronka ekspresowa dostawa w dużych miastach

W Warszawie są cztery takie centra zlokalizowane przy: Siedzibnej 32, Rodziewiczówny 1, Białej Floty 4 i Człuchowskiej 35. W Krakowie trzy: przy Szlak 77, Podskalu 18 i Mogilskiej 123. We Wrocławiu dwa: przy Popowickiej 99 i Rydygiera 2a, w Gdańsku dwa: przy Tandety 1 i Grunwaldzkiej 67, w Łodzi również dwa: przy Tramwajowej 17B i Śmigłego-Rydza 47, a w Poznaniu jedno - przy Towarowej 37.

Klienci Biedronki korzystający z aplikacji Glovo, którzy znajdą się w promieniu działania BIEK, będą mogli po zalogowaniu się zrobić ekspresowe zakupy. Zostaną one dostarczone przez wyselekcjonowaną, dedykowaną tej usłudze grupę kurierów Glovo pracujących wyłącznie na zlecenie sieci Biedronka w ekspresowym czasie 15 minut od złożenia zamówienia, siedem dni w tygodniu w godz. 8-23 (w Warszawie w piątki i soboty do godz. 2).



- Usługa BIEK jest starannie zaprojektowana z myślą o wygodzie naszych klientów. To wzbogacenie oferty i odpowiedź na ich konkretne potrzeby zakupowe sprawdzone w dotychczasowych ofertach e-commerce Biedronki - mówi Kamila Frąckowiak-Jankowski, menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka.

- Konsumenci oczekują szybszych i bardziej dostępnych rozwiązań. Korzystanie z tego typu usług sprawia im przyjemność, dlatego odpowiadamy na te potrzeby. Dzięki intuicyjnej aplikacji, szerokiej ofercie Biedronki oraz naszej flocie kurierskiej, możemy teraz najszybciej realizować zamówienia na potrzebne produkty. Cieszymy się, że nawet w "sytuacjach awaryjnych" użytkownicy mogą na nas w pełni polegać i realizować spontaniczne decyzje zakupowe - dodaje Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce w Glovo.

Jak zamówić zakupy z Biedronki przez Glovo?

Złożenie zamówienia za pomocą usługi ekspresowej dostawy BIEK będzie bardzo proste. Wystarczy zainstalować aplikację Glovo na telefonie lub tablecie i po zalogowaniu wybrać w menu głównym pozycję z logo BIEK. Następnie dodać do koszyka odpowiednie pozycje z kategorii m.in. artykuły spożywcze, kosmetyki i higiena osobista lub produkty dla dzieci, zapłacić wpisując dane karty płatniczej i.... gotowe. Teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na kuriera.

Uruchomienie Biedronki Express pod nazwą BIEK nie zmienia zasad działania Sklepu Internetowego Biedronki w Glovo, który funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku we wszystkich stolicach polskich województw i innych dużych ośrodkach miejskich.

Biedronka i Glovo obsługują klientów w ramach tej usługi łącznie w 31 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie, Bytomiu, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Opolu. Zamówienia można składać w godzinach 10.00 - 22.30, natomiast w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu jeszcze wcześniej, bo już od 8.00 rano - wszędzie z dostawą w ciągu godziny.