Biedronka gotowa na Walentynki. Koronkowa bielizna, słodycze i kwiaty. Ile kosztują?

Czekoladki, świeże kwiaty a także koronkowe body i eleganckie satynowe piżamy dla pań – to cześć oferty, którą Biedronka przygotowała dla zakochanych. Walentynkowa oferta jest dostępna w sklepach sieci od 10 lutego.

Autor: AK

Data: 11-02-2022, 11:27

Walentynki 2022 w Biedronce. Sieć kusi promocjami/ fot. Shutterstock

W walentynkowej ofercie znajduje się m.in. 11 róż w cenie 7,99 zł za bukiet. Można zdecydować się również na bukiet składający się z 15 polskich tulipanów w cenie 18,99 zł, lub nieco większy – złożony z 19 sztuk – za 23,99 zł. Dwupędowy storczyk będzie dostępny w cenie 49,99 zł za sztukę, róże w doniczce w cenie 9,99 zł za sztukę czy azalie za 6,99 zł.

- Dla wielu klientów naszej sieci kwiaty to nieodłączny element Walentynek. Trudno się dziwić, bo ich kolory i rodzaje symbolizują wiele uczuć, które chcemy wyrazić względem obdarowywanej osoby. W tym roku tradycyjnie już zadbaliśmy o to, aby nasi klienci mieli w czym wybierać. Mamy nadzieję, że kwiaty pochodzące z Biedronki przyniosą im wiele radości – mówi Artur Malesiński, starszy kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialny m.in. za ofertę kwiatową.

Słodycze na Walentynki

Kolejnym sprawdzonym prezentem na Walentynki są słodkości. W aktualnej ofercie Biedronki znajdują się m.in. słodycze marki Lindt, które zostały objęte promocją „2+1” (przy zakupie trzech produktów z kartą Moja Biedronka, zostanie udzielony rabat na najtańszy z nich). Dostępne są także pralinki marki Wedel czy kultowe Ptasie Mleczko w cenie od 9,49 zł za opakowanie. Na zakochanych czekają również bombonierki Mon Cheri (12,99 zł), praliny Rafaello (8,99 zł) i czekoladki Ferrero Rocher (od 8,99 zł za opakowanie).

Kosmetyki dla każdego

W promocyjnej ofercie Biedronki z okazji Walentynek znalazły się także różnego rodzaju kosmetyki. Część z nich została objęta promocją „1+1” (przy zakupie dwóch produktów z kartą Moja Biedronka, zostanie udzielony rabat w kwocie tańszego z nich). Do wyboru są m.in. perfumy marki Adidas, akcesoria do golenia Gillette czy odżywcze produkty do pielęgnacji twarzy dla kobiet i mężczyzn.

Owocowe przekąski

14 lutego warto zadbać również o pyszne i zdrowe przekąski. Specjalnie z okazji święta zakochanych sieć Biedronka oferuje m.in. różowe winogrona w cenie 8,99 zł za kilogram, słodkie truskawki (3,99 zł za opakowanie) i maliny (7,61 zł za opakowanie). Na osłodę wieczoru nadadzą się również sycylijskie pomarańcze w specjalnej cenie 9,51 zł za opakowanie.

Walentynkowa bielizna w Biedronce

W walentynkowej ofercie Biedronki znajdują się także nieco bardziej intymne propozycje prezentów, na przykład koronkowe body w cenie 39,99 zł (dostępne w rozmiarach od S do XL). Do kupienia będą także satynowe piżamy (34,99 zł) czy elegancki damski szlafrok, dostępny w dwóch modelach, w cenie 39,99 zł. W walentynkowej ofercie Biedronki znajduje się również koronkowa bielizna: majtki oraz biustonosze marki Tom&Rose, których ceny zaczynają się już od 19,99 zł.