Stale poszerzamy naszą ofertę produktową, w której szczególny nacisk kładziemy na współpracę z nowymi partnerami handlowymi, którzy do tej pory nie mieli okazji współpracować z Biedronką. Chcemy, by każdy klient znalazł u nas nie tylko to, czego szuka, ale również by miał przekonanie, że trafił na najlepszą okazję zakupową w Polsce

- mówi Jarosław Stefańczyk, dyrektor kategorii odpowiedzialny za strategię asortymentową sklepu internetowego Biedronka Home