Biedronka Home: sklep internetowy dyskontu startuje już za kilka dni!

Autor: AK

Data: 18-08-2022, 10:53

Sieć Biedronka od poniedziałku, 22 sierpnia br., oficjalnie uruchamia nowy kanał sprzedaży dostępny na terenie całego kraju. Biedronka Home to sklep internetowy, w ofercie którego znajdują się artykuły przemysłowe m.in. dekoracje, narzędzia, tekstylia domowe, moda czy elektronika. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost.

Biedronka otwiera swój sklep internetowy Biedronka Home 22 sierpnia/ fot. mat. prasowe

Sklep internetowy Biedronka Home

Oferta nowego sklepu internetowego Biedronka Home liczy ponad 1200 artykułów i podzielona jest na kilka kategorii: Dom i Ogród, Dziecko, Warsztat i Auto, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda, Elektronika oraz Moda. Sklep dostępny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod adresem: home.biedronka.pl.

W Biedronce każdego dnia staramy się aby nasi klienci mogli cieszyć się szerokim wyborem wysokiej jakości akcesoriów do domu. Wsłuchując się w ich potrzeby zdecydowaliśmy się na stworzenie sklepu internetowego Biedronka Home, który w wygodny i przejrzysty sposób pozwoli na dokonanie wszechstronnych zakupów. Szeroka gama produktów od akcesoriów kuchennych po elektronikę, dostarczona będzie bezpośrednio do rąk klienta. Biedronka Home to miejsce, w którym bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie - Kamila Kowalska, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu e-commerce w sieci Biedronka

Na etapie testów nowego sklepu najczęściej wybieranymi kategoriami produktów były Kuchnia, Dom i Ogród oraz Elektronika. Do produktów najczęściej lądujących w wirtualnych koszykach zaliczyć należy przede wszystkim: blendery ręczne 3w1, parownice, komplety akcesoriów kuchennych, opiekacze do kanapek, pochodnie solarne LED do ogrodu czy ręczniki wykonane w nowoczesnej technologii Zero Twist powstające drogą rozkręcania włókien.

Promocje i okazje w sklepie Biedronka Home

W związku z uruchomieniem sklepu na klientów czeka wiele okazji. Pierwsi użytkownicy sklepu internetowego do każdego zamówienia otrzymają oryginalną bluzę Biedronki z Fan Collection. W każdą środę i niedzielę oferowane będą hity cenowe – czyli specjalnie wyselekcjonowane produkty z dużymi rabatami.

Od poniedziałku, 22 sierpnia, w ramach Biedronka Home w atrakcyjnych cenach oferowane będą produkty związaną z powrotem do szkoły w ramach akcji Witaj szkoło! Rodzice będą mogli wyposażyć swoje dzieci w niezbędne do szkoły artykuły np. piórniki, plecaki, saszetki, długopisy, zeszyty oraz do wyposażenia pokoju ucznia, czyli regały, biurka i lampki.

Sklep internetowy Biedronki: zamówienia i dostawa

Zakupy w Biedronka Home dostarczone zostaną bezpośrednio do domu klienta lub wybranego paczkomatu InPost. W przypadku zamówienia powyżej 149 zł dostawa jest darmowa. Standardowa dostawa poprzez firmę kurierską lub do paczkomatu realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych i kosztuje 9,99 zł.

Klienci mogą korzystać i składać zamówienia ze sklepu internetowego Biedronka Home również bez posiadania konta w serwisie. W tym wypadku przy składaniu zamówienia, konieczne będzie podanie danych niezbędnych do jego realizacji.

Biedronka Home: zwroty towarów

Dla wygody i komfortu klientów do 30 dni została wydłużona możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez internet bez podawania przyczyny. Według przepisów prawa nominalnie ten termin wynosi 14 dni. Dla kupujących, którzy dokonywali zakupów będąc zalogowanym do konta, zwrot produktów możliwy jest w terminie 60 dni od ich otrzymania.