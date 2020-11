Biedronka i Action nowymi najemcami Galerii Tomaszów

Pomimo trwającej od marca ciężkiej sytuacji rynku handlowego, NEPI Rockcastle – główny współwłaściciel Galerii Tomaszów – porozumiał się z nowymi najemcami, którzy poszerzą i uatrakcyjnią ofertę tomaszowskiego centrum. Biedronka i Action zajmą przestrzeń, w której do kwietnia 2020 r. funkcjonował supermarket Intermarché.

Nowa Biedronka w Galerii Tomaszów to ok. 1150 m2 przestrzeni wykończonej w najnowocześniejszym formacie sieci, w którym szczególny nacisk kładzie się na atrakcyjną oraz przystępną aranżację przestrzeni i oferowanych produktów. Będzie to pierwsza Biedronka w mieście w takim formacie.

Biedronka w Galerii Tomaszów będzie wyróżniała się także rozszerzonym asortymentem świeżych produktów na wagę: mięs, wędlin, serów, a także wyrobów garmażeryjnych, eksponowanych na specjalnie wyodrębnionych ladach oraz oferowanych w znanych klientom, przystępnych cenach. Goście docenią również możliwość wyboru pomiędzy zakupem produktów w kasach klasycznych bądź kasach samoobsługowych. Przyspieszy to obsługę klientów i zapobiegnie kolejkom, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększonego reżimu sanitarnego.

Action zaoferuje na powierzchni ok. 950 m2 szeroki wybór produktów w 14 kategoriach – od wyposażenia domu, biura i ogrodu, poprzez odzież, zabawki, akcesoria hobbystyczne, sportowe, dla majsterkowiczów, po kosmetyki i detergenty czy przekąski – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Cechą charakterystyczną sieci jest regularna wymiana asortymentu. Co tydzień w sklepie znajdzie się 150 nowych produktów.

– Jest nam niezmiernie miło, że możemy ogłosić rozszerzenie oferty Galerii Tomaszów o sklepy Biedronki i Action. Od kilku miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby największy obiekt handlowy w mieście mógł poszczycić się rozpoznawalnym i lubianym operatorem spożywczym. Tym bardziej jesteśmy dumni z podpisania umowy ze sklepem Biedronka i mamy nadzieję, że stanie się ona w swojej kategorii sklepem pierwszego wyboru dla lokalnych mieszkańców – mówi Łukasz Lorencki, Asset Manager NEPI Rockcastle.

– Action z kolei oferuje m.in. asortyment z zakresu majsterkowania czy wyposażenia domu, którego brakowało naszym klientom. Narzędzia, artykuły samochodowe i rowerowe, farby, do tego dekoracje i małe AGD - to tylko ułamek produktów oferowanych przez Action. Niech firmowe motto „niskie ceny, duży uśmiech” będzie wróżbą sukcesu udanej działalności – dodaje Łukasz Lorencki.

Obecnie Galeria Tomaszów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, otwarta jest w ograniczonym formacie, niemniej jednak oba nowe sklepy będą mogły być otwarte. Aktualne informacje dotyczące działalności centrum dostępne są na stronie www.chgaleriatomaszow.pl oraz na facebooku: Galeria Tomaszów.

Galeria Tomaszów to galeria handlowo-rozrywkowa usytuowana w centrum Tomaszowa Mazowieckiego, działająca od 27 października 2016 roku. Na powierzchni 18 tys. mkw. GLA znajduje się 70 sklepów renomowanych polskich i zagranicznych sieci, m.in. H&M, Reserved, Monnari, Medicine, House, CCC, 4F, Vistula, market elektroniczny RTV Euro AGD, siłownia Fit Fabric, 4 salowe kino Helios.