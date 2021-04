Biedronka i Animal Planet ruszają ze wspólną kolekcją ubrań

Spodnie, legginsy, bluzy i T-shirty ze zwierzęcymi motywami są dostępne w sklepach Biedronka od 19 kwietnia do wyczerpania zapasów.

Inspiracją do stworzenia wzorów na ubraniach były zagrożone gatunki zwierząt – śnieżna pantera, tygrys oraz gepard.

W skład kolekcji Biedronki na licencji Animal Planet wchodzą ubrania w kilku wersjach kolorystycznych: czarnej, czarno-zielonej (inspirowanej skórą węża) i czarno-pomarańczowej (ze wzorem cętek pantery). Ubrania z najnowszej kolekcji wykonane są w 100% z bawełny.

Ceny zaczynają się już od 19,99 zł/szt. Za taką kwotę będzie można kupić damskie legginsy, dostępne w różnych rozmiarach, od S do XL. Podobnie spodnie (34,99 zł za parę), bluzy (34,99 zł/szt.) i T-shirty (19,99 zł/szt.).

- Podczas projektowania kolekcji we współpracy z siecią sklepów Biedronka inspirowaliśmy się ponadczasowymi wzorami. Wykorzystując je na elementach ubioru, chcieliśmy dodatkowo zwrócić uwagę, że gatunki zwierząt takie jak tygrys czy gepard są w tym momencie gatunkami zagrożonymi wyginięciem - mówi Katarzyna Indyk, TVN Grupa Discovery, Animal Planet.

- Sieć sklepów Biedronka od zawsze dba o dostarczanie klientom najlepszej jakości produktów, w jak najbardziej atrakcyjnych cenach. Dotyczy to także oferty modowej. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i lubianymi markami, takimi jak Animal Planet, Loft37 czy Puccini. Dzięki temu mamy gwarancję, że wprowadzone do placówek sieci sklepów Biedronka modowe kolekcje spełnią wysokie oczekiwania naszych klientów - mówi Olga Limanowska, kupiec w sieci sklepów Biedronka.

Z myślą o fanach mody, sieć sklepów Biedronka regularnie wprowadza do swojej oferty produkty wpisujące się w najnowsze trendy. Do tej pory stworzyła kolekcje we współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi markami: m.in. Puccini, Loft37, Kubota, Kendall&Kylie, Mattel. Licencyjna oferta Animal Planet jest dostępna od poniedziałku 19.04 aż do wyczerpania zapasów. Kolekcja powstała przy udziale Planeta Junior CEE – Agent Studia Discovery w CEE.