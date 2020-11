Biedronka i jej klienci wspierają Szlachetną Paczkę

Każdy klient, w każdym zakątku kraju ma możliwość włączenia się we współpracę Biedronki i Stowarzyszenia Wiosna. Wystarczy kupić jeden z dwóch specjalnie oznaczonych produktów marki własnej, a Biedronka przekaże część przychodu z ich sprzedaży na rzecz potrzebujących wspieranych przez „Szlachetną Paczkę”. Tymi produktami są:

CZEKOLADA ŚWIĄTECZNA MAGNETIC

CIASTKA KORZENNE DZWONEK MAGNETIC

- Biedronka jest bliska milionom Polaków nie tylko w sensie geograficznym, ale przede wszystkim dlatego, że angażujemy się w ważne wydarzenia społeczne w naszym kraju. Szlachetna Paczka to jedno z takich wydarzeń, pokazujące siłę pomagania innym. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z naszymi klientami pomożemy wielu rodzinom spędzić święta w tym trudnym roku w radosnej atmosferze - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji sieci Biedronka.

- Realizacja Szlachetnej Paczki nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z partnerami biznesowymi. To jest szczególny i trudny rok dla nas wszystkich, dlatego bardzo doceniamy, że po raz kolejny możemy liczyć na wsparcie Biedronki, która daje przykład odpowiedzialności społecznej nawet w trudnych czasach. Dzięki zaangażowaniu firmy i klientów, pomoc Szlachetnej Paczki będzie mogła dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących: ubogich rodzin, ledwo wiążących koniec z końcem, osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami czy tych, którzy ucierpieli z powodu pandemii. Wrażliwość na drugiego człowieka pozwoli nam szczęśliwie zakończyć ten rok. A szczególnie tym, którym tego szczęścia w tym roku zabrakło - Dominika Langer-Gniłka, Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju w Stowarzyszeniu Wiosna.

Akcja w sklepach sieci Biedronka potrwa 4 tygodnie: od 16 listopada do 13 grudnia 2020 r. i obejmie zakup obu wyselekcjonowanych produktów w dowolnym momencie w tym okresie. Będą one również oznaczone w folderach promocyjnych, na półkach w sklepach przy listwach cenowych, a także na ekranach elektronicznych przy wejściach do placówek.



Sieć Biedronka od lat realizuje politykę wsparcia społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych niedożywieniem, ubóstwem, czy wykluczeniem społecznym. Ponadto w tym celu założyła w kwietniu 2020 roku Fundację Biedronki, która skupia się na wspieraniu seniorów poprzez m.in. program kart „Na codzienne zakupy” prowadzony wspólnie z Caritas, paczki z artykułami ochronnymi i higienicznymi dla ośrodków stacjonarnej opieki nad seniorami, a ostatnio wraz ze Szlachetną Paczką wydała również poradnik dla opiekunów osób starszych.