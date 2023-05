W poniedziałkowych (8 maja) gazetkach sieci Lidl i Biedronka przeceniono szereg popularnych produktów spożywczych. Wśród "wspólnych" do obu sieci promocji są m.in. niższe ceny mleka, pomidorów, lodów i żółtego sera.

W Lidlu i w Biedronce w poniedziałek się zacznie... Fot. shutterstock.com

Biedronka nietypowo pokazuje promocje na cały tydzień w jednej gazetce, która będzie obowiązywać w dniach 8-13 maja

W biedronkowych promocjach znajdziemy m.in. mleko, schab, banany, pomidory malinowe, kawę mieloną, mąkę

Gazetka Lidla przewiduje promocyjne oferty od poniedziałku 8 maja do środy 10.05. W niej m.in. tańsze mleko, ser, Coca-Cola, szparagi i borówki

Lidl prezentuje promocję "superrabaty do końca miesiąca" - "Lidlowa super 5".

Nowa gazetka z promocjami w Biedronce

Biedronka nietypowo pokazuje promocje na cały tydzień w jednej gazetce, podczas gdy zazwyczaj były to dwie (pierwsza od poniedziałku do środy, druga na resztę tygodnia. Tym razem rabaty będą obowiązywać od 8 do 13 maja, choć w niektórych przypadkach sieć zastrzega, że promocje będą trwać tylko w określony dzień lub dni.

Biedronka szaleje. Start w poniedziałek 8 maja. Jakie promocje?

Biedronka tylko w poniedziałek (8 maja) przecenia mleko UHT 2 proc. Wypasione 1 l. Cena za jedno opakowanie to 2,69 zł przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny - 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Przecenione są także owoce i warzywa. Za pomidora malinowego polskiego klienci zapłacą 12,99 zł/kg. Banany premium na wagę kosztują 3,89 zł/kg. Limit dzienny to 3 kg na kartę Moja Biedronka.

W promocji jest też schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs za 12,99 zł/kg przy zakupie innych produktów za minimum 29 złotych (z kartą lub aplikacją Moja Biedronka).

Kawa mielona Prima Fantazja 500 g sprzedawana będzie w 14,99 zł/opak. Limit dzienny - 4 op. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka objęte są promocją 50 proc. rabatu na drugi produkt (limit dzienny - 4 szt.).

Za szynkę konserwową Kraina Wędlin 200 g trzeba zapłacić 3,33 zł przy zakupie 3 produktów. Limit dzienny - 6 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Ser żółty Światowid 500 g kosztuje 11,49 zł za op. Limit dzienny - 4 opakowania.

Wszystkie mąki (zarówno marki własne, jak i Basia czy Szymanowska Polskie Młyny) są objęte promocją typu "drugi tańszy produkt 50% taniej). Limit dzienny - 45 produkty.

W podobnej promocji, tylko że "70% taniej na drugi produkt" dostępne są lodowe wielopaki, w tym znane lody Mochi, Milka czy Kaktus.

Zaczęło się. Lidl znów szokuje cenami

Gazetka Lidla przewiduje promocyjne oferty od poniedziałku 8 maja do środy 10.05. Co w niej można znaleźć? Wiele produktów to podobne oferty do Biedronki.

Tylko w poniedziałek 8 maja można kupić mleko Łaciate 3,2% 1,5l - 38 proc. taniej przy zakupie 8 sztuk. Cena po obniżce to 3,99 zł za 1 opakowanie.

W poniedziałek z kuponem Lidl Plus dostępne jest mięso mielone wieprzowe marki własne 400 g pakowane w promocji "1+1 gratis". Dzięki temu przy zakupie 2 opakowań za jedno klient zapłaci 4,49 zł.

Alpejskie Mleczko Milka (330 i 350g) dostępne jest w promocyjnej cenie 9,99 zł / szt.

Napój 2-litrowy Coca-Cola można kupić w ofercie 29% taniej przy zakupie 4-paku. to wychodzi 6,99 zł za 1 butelkę.

Na stoisku warzywnym taniej można kupić zielone szparagi 500 g (9,99 zł), borówki amerykańskie 250 g (6,99 zł), pomidorki w kubku 250 g (4,99 zł).

Lody w stylu amerykańskim Gelatelli w kubku 500 ml - w tym przypadku drugi produkt kosztuje 50% taniej, więc cena przy zakupie 2 produktów to 11,24 zł / szt.

Ponadto w środę 10 maja z kupnem Lidl Plus można nabyć ser gouda Pilos w plastrach 150 g w promocji 1+1 gratis (czyli 2,47 zł za 1 op.).

Znów to zrobili. "Lidlowa super 5"

Lidl prezentuje promocję "superrabaty do końca miesiąca" - "Lidlowa super 5". To przecenione produkty z limitem zakupowym (4 sztuki na paragon w przypadku każdego z poniższych produktów):

- ser carski pakowany 130 g - 3 zł

- królewska mieszanka orzechów Alesto 200 g - 8 zł

- kawa mielona 100% arabica Bellarom 500 g - 15 zł

- chleb na maślance 550 g - 3 zł

- lody proteinowe Gelatelli 500 ml - 9 zł.

