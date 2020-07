Biedronka i Lidl to mistrzowie komunikacji. Wyłania się jednak nowy lider!

W czasie lockdownu działania komunikacyjne zastąpiły reklamę. Jak sieci spożywcze radzą sobie w nowej rzeczywistości?

Wojtek Walczak: Po działaniach reklamowych sieci handlowe widać, że wróciły do nowej normalności, a pozostałości lockdownu to już praktycznie tylko maseczki na twarzach klientów sklepów. Wróciły na dobre Soboty Lidla, Rzeźnik Cen, promocje Aldi oraz okazje i gratisy Biedronki. W komunikacji czuć jeszcze oczywiście akcenty związane z bezpieczeństwem, ale ze wszystkiego przebija zdecydowanie komunikacja promocyjna i neutralność w stosunku do COVID-19. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że zakupy znowu zaczęły przynosić nam radość równą nawiązaniem bardzo bliskich relacji w kolejce do kasy. To po raz kolejny pokazuje, jak krótką pamięć ma konsument i jak szybko chce wrócić do tego, co zna i lubi.

Na jaki przekaz postawił handel?

Na połowę 2020 roku główne trendy społeczne są trzy: lokalność, smart shopping i mobile. I to one będą kształtować komunikację sieci w następnych sezonach. Oczywiście żaden z nich nie jest nowy, każdy już miał swój czas na naszym rynku, natomiast teraz stają się ponownie wybijającymi się komunikatami, których oczekuje konsument. Zamykając to w jedno zdanie: ważne dzisiaj jest dawać możliwość kupowania lokalnych produktów, w dobrych cenach i promocjach, zarówno fizycznie w sklepie, jak i za pomocą smartfona. Przykładem takiego działania są Lidlowe ceny, które w jasny sposób komunikują smart shopping, a na poziomie asortymentu mamy poczucie kupowania „od swoich”. Przykładem mobilności jest zdecydowanie Żabka, której aplikacja może być wzorem dla każdej innej sieci, nie tylko spożywczej.

