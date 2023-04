W ostatnim tygodniu przed Wielkanocą sieci handlowe prześcigają się w promocjach. W poniedziałek 3 kwietnia swoje gazetki wydały Biedronka i Lidl. Sprawdziliśmy, jakie okazje czekają klientów.

Analizujemy gazetki Lidla i Biedronki; fot. shutterstock.com

W poniedziałek w Biedronce "się zaczęło"...

Od 3 kwietnia w sklepach Biedronka obowiązywać będą promocje z nowej gazetki pod hasłem "Biedronkowe oszczędności na Wielkanoc". Ciekawe oferty obejmują nie tylko żywność, ale także liczne produkty, które bardzo przydadzą się w domu.

W promocji mamy zatem: komplet trzech garnków z pokrywkami za 199 zł, nóż do obierania lub ostrzałka marki Tefal za 34,99 zł, naczynie ceramiczne do zapiekania za 19,99 zł oraz naczynie żaroodporne ze szkła borokrzemowego za 39,99 zł. Tymczasem 19,99 zł to cena akcesoriów kuchennych z drewna bambusowego (do wyboru). Pojawiły się też wielkanocne akcenty, jak obrus czy komplet ścierek ze świątecznymi motywami.

Biedronka - okazyjne ceny produktów spożywczych

A jakie są nowe promocje na żywność?

* kiełbasa biała surowa premium Kraina Mięs Select Mega Paka za 10,99 zł/kg. Limit dzienny to 4 kg na kartę Moja Biedronka

* Ser żółty kosztować będzie 6,99 zł/300 g pod warunkiem zakupu dwóch opakowań

* olej rzepakowy Kujawski 2l za 16,79 zł. Limit dzienny to dwie butelki na kartę Moja Biedronka.

* kaczka z jabłkami prosto do piekarnika - 13,99 zł / kg

* czekoladki Merci 250g - 11,99 zł. Limit dzienny 4 opakowania

* wszystkie herbaty Lipton - drugi tańszy produkt 60 proc. taniej. Limit dzienny - 6 produktów

* promocja na wędliny paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi, tańszy produkt można kupić z upustem na poziomie 50 proc.

* Winogrono jasne za 9,49 zł/kg, a jabłka polskie - 1,79 zł/kg (przy zakupie min. 1 kg).

Lidl się nie hamuje. Liczne promocje w nowej gazetce

Od 3 kwietnia obowiązuje także nowa gazetka promocyjna w sklepach sieci Lidl.

Z produktów "przemysłowych" postawiono na higienę i kosmetyki. Lidl wdrożył specjalną promocję na produkty marki Ziaja. Drugi produkt można kupić z 50-procentowym rabatem. Dozwolone jest dowolne miksowanie.

Pieluszki Lupilu soft & dry dostępne są w promocji "drugi produkt za 40 proc. taniej"

Lidl - co ze spożywki jest przecenione?

* Wybrane orzechy Alesto objęto akcją 2+1 gratis

* Drugi napój gazowany Freeway 30 proc. taniej

* kiełbasy biała parzona premium z szynki i kiełbasy białej surowej z 92 proc. mięsa w promocji 1+1 opakowanie gratis (5,49 zł za 500g po obniżce).

*50 proc. taniej za drugi twaróg sernikowy Pilos (6,99 zł po obniżce)

* Schab wieprzowy Rzeźnik kosztuje 10,99 zł, a szynka z Karczmy premium - 2,49 zł/100 g.

* 2 butelki Pepsi XXL (2,5 l) za 14,99 zł.

* Czekolada Milka Mmmax 250/300 g w promocji 2+1 gratis

* Masło extra Pilos 1+1 gratis (promocja obowiązuje tylko w środę 5.04)

* Majonez klasyczny marki własnej Kania w promocji 2+1 gratis

* Jaja marki własnej w promocji 50 proc. taniej na drugi produkt

* Białe winogrona bezpestkowe - 4,99 zł za op. 500 g; polskie jabłka grójeckie - 2,79 zł/kg.

Ponadto Lidl promuje akcję "Kupuję, nie marnuję", w ramach której po godzinie 21:00 wdrażane są rabaty w wysokości 50 proc.

